Согласована следующая группа россиян для эвакуации из сектора Газа МЧС: еще один список до 100 россиян утвержден для эвакуации через КПП «Рафах»

Фото: МЧС России

Следующая группа из 90–100 россиян для эвакуации в понедельник, 13 ноября, из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» утверждена всеми сторонами, пишет РИА Новости со ссылкой на советника главы МЧС РФ Даниила Мартынова. Ожидается, что граждане РФ в ближайшие часы улетят в Москву.

Мы получили подтвержденную информацию о том, что очередная группа соотечественников утверждена всеми сторонами. Мы надеемся, что уже сегодня утром будет группа примерно из 90–100 человек, — сказал он.

По словам советника главы ведомства, оперативная группа МЧС выезжает к КПП «Рафах». Спасатели помогут покидающим анклав соотечественникам перейти границу с Египтом.

В ночь на 13 ноября первая группа эвакуированных из сектора Газа из 70 российских граждан на одном автобусе и трех микроавтобусах прибыла на территорию Египта через «Рафах». Их разместили в гостинице Каира, где развернут штаб МЧС. Одна из женщин, которая добиралась со своими детьми, рассказала, что им пришлось передвигаться из Газы до границы под обстрелами. Помимо спасателей, с эвакуированными работают медработники.

Накануне МЧС совместно с российскими дипломатами организовало работу по эвакуации мирного населения из сектора Газа. На протяжении недели оперативная группа ведомства проводила работу по согласованию порядка и маршрутов эвакуации. До этого неоднократно попытки эвакуации срывались из-за нанесения ударов вблизи территории пограничного поста.