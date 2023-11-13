Минздрав осмотрел россиян, эвакуированных из сектора Газа Минздрав допустил к перелету в Москву 70 эвакуированных из Газы россиян

Фото: t.me/mchs_official

Специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ осмотрели эвакуированных из сектора Газа россиян, сообщила пресс-служба ведомства. Все 70 человек находятся в удовлетворительном состоянии. Они допущены к перелету Каир — Москва.

Специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России осмотрели 70 россиян, эвакуированных из Газы. <...> Все 70 эвакуируемых в удовлетворительном состоянии, допущены к перелету Каир — Москва. В полете их будут сопровождать медики, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что среди эвакуированных одна беременная женщина на позднем сроке. Кроме того, из сектора Газа прибыли 27 детей, пятеро из которых возрастом до трех лет. Самому маленькому эвакуированному россиянину недавно исполнилось три месяца.

Ранее советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов сообщил, что стороны согласовали следующую группу россиян, подлежащих эвакуации через контрольно-пропускной пункт «Рафах». В список внесены около 90 человек, уточнил он. По словам советника главы ведомства, оперативная группа МЧС выезжает к КПП «Рафах». Спасатели помогут покидающим анклав соотечественникам перейти границу с Египтом.