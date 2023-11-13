Самолет с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел в Москву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специальный борт Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа гражданами вылетел из Каира в Москву, сообщила пресс-служба чрезвычайного ведомства. В МЧС отметили, что в самолете находятся 70 граждан РФ.

Самолет Ил-76 чрезвычайного ведомства доставит 70 соотечественников в Россию. На протяжении всего пути их будут сопровождать медики и психологи МЧС России, — уточнили в МЧС.

Глава ведомства Александр Куренков добавил, что для каждого человека важно почувствовать поддержку и внимание. По его словам, каждому нужна возможность вернуться на родную землю.

Ранее в МЧС рассказали, что 98 россиян эвакуировались из Газы в Египет. Все граждане РФ перешли границу через контрольно-пропускной пункт «Рафах». Также специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ осмотрели россиян. Все находились в удовлетворительном состоянии, поэтому их допустили к перелету Каир — Москва. В ведомстве уточнили, что среди эвакуированных одна беременная женщина на позднем сроке. Кроме того, из сектора Газа прибыли 27 детей, пятеро из которых возрастом до трех лет. Самому маленькому эвакуированному россиянину недавно исполнилось три месяца.