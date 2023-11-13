Глава Минобороны Израиля объявил об утрате ХАМАС контроля над Газой Галант: ХАМАС утратило контроль над Газой, радикалы бегут на юг

Фото: Nidal Eshtayeh/XinHua/Global Look Press

Палестинская радикальная группировка ХАМАС утратила контроль над сектором Газа, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. По его словам, которые приводит газета The Times of Israel, участники движения бегут на юг, а местные жители занялись разграблением баз радикалов.

У ХАМАС нет сил, способных остановить Армию обороны Израиля. Армия обороны Израиля продвигается по всем пунктам. Организация ХАМАС утратила контроль над Газой. Террористы бегут на юг. Гражданское население грабит базы ХАМАС. У них нет доверия правительству, — сказал Галант.

Министр отметил, что за последние дни ЦАХАЛ активизировала действия в подземных туннелях ХАМАС. По его словам, военные наносят значительный урон силам противника, действуя в самом центре Газы. В свою очередь глава генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герцль Халеви сообщил, что военные разрабатывают комплекс мероприятий для обеспечения безопасности жителей севера страны.

Ранее Галант заявил, что Израиль вернет заложников, удерживаемых в Газе, силовыми действиями или достижением соглашения через переговоры. Он отметил, что временные рамки ведущейся в секторе Газа военной операции не ограничены. Она продлится как минимум до освобождения пленников. Министр указал на то, что лишь непрерывное силовое давление на ХАМАС может повлиять на ситуацию.