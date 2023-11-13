Палестинская радикальная группировка ХАМАС утратила контроль над сектором Газа, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. По его словам, которые приводит газета The Times of Israel, участники движения бегут на юг, а местные жители занялись разграблением баз радикалов.
У ХАМАС нет сил, способных остановить Армию обороны Израиля. Армия обороны Израиля продвигается по всем пунктам. Организация ХАМАС утратила контроль над Газой. Террористы бегут на юг. Гражданское население грабит базы ХАМАС. У них нет доверия правительству, — сказал Галант.
Министр отметил, что за последние дни ЦАХАЛ активизировала действия в подземных туннелях ХАМАС. По его словам, военные наносят значительный урон силам противника, действуя в самом центре Газы. В свою очередь глава генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герцль Халеви сообщил, что военные разрабатывают комплекс мероприятий для обеспечения безопасности жителей севера страны.
Ранее Галант заявил, что Израиль вернет заложников, удерживаемых в Газе, силовыми действиями или достижением соглашения через переговоры. Он отметил, что временные рамки ведущейся в секторе Газа военной операции не ограничены. Она продлится как минимум до освобождения пленников. Министр указал на то, что лишь непрерывное силовое давление на ХАМАС может повлиять на ситуацию.