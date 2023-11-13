В Минобороны Израиля заявили о двух задачах в секторе Газа Глава Минобороны Израиля Галант пообещал вернуть заложников из Газы любым путем

Фото: Ariel Hermoni/Israel Mod/Keystone Press Agency/Global Look Press

Йоав Галант

Израиль вернет заложников, удерживаемых в Газе, силовыми действиями или достижением соглашения через переговоры, заявил 12 ноября израильский министр обороны Йоав Галант на встрече с родственниками похищенных, сообщает пресс-служба оборонного ведомства. Он назвал второй задачей Тель-Авива на территории анклава победу над ХАМАС.

Мы намерены вернуть ваших близких любым возможным способом, будь то посредством оперативной деятельности или посредством соглашения. Во время этой войны у всего оборонного ведомства есть две задачи: победить [палестинское радикальное движение] ХАМАС и вернуть заложников, — подчеркнул Галант.

Он отметил, что временные рамки ведущейся в секторе Газа военной операции не ограничены. Она продлится как минимум до освобождения пленников. Министр указал на то, что лишь непрерывное силовое давление на ХАМАС может повлиять на ситуацию.

По мнению Галанта, ХАМАС, атакуя Израиль 7 октября, рассчитывало, что тот «остановится, сломается и не ответит», однако произошло противоположное. Теперь же только военное давление приблизит Израиль к его целям, добавил министр.

Ранее премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив согласится на повсеместное и продолжительное прекращения огня в Газе только в обмен на заложников. Он добавил, что Израиль также готов к локальным и краткосрочным гуманитарным паузам. Политик отметил, что его страна пытается минимизировать потери среди гражданского населения.