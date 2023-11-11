Игрушки, цветы и плакаты: как москвичи поддержали Палестину Москвичи принесли к посольству Палестины игрушки и цветы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Москвичи принесли к посольству Палестины игрушки и цветы

Москвичи принесли к посольству Палестины в столице цветы и плюшевые игрушки в память о погибших в секторе Газа жителях. Горожане также оставляют плакаты с лозунгами в поддержку палестинцев и их фотографии. По последним данным, за время эскалации конфликта в Газе погибли 10 800 человек. Каждые 10 минут в городе погибает ребенок, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Накануне стало известно, что в результате удара ЦАХАЛ погибла внучка главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании. Руа Хаммам Исмаил Хания была студенткой-медиком. Удар пришелся по государственной школе на территории анклава, в районе Аль-Насер.

Какая обстановка у посольства Палестины в Москве сейчас — в галерее NEWS.ru.

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