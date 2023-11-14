Стало известно о жертвах при ударе Израиля по лагерю беженцев в Газе Al Hadath: 31 человек погиб при обстреле Израилем лагеря беженцев Джабалия

Фото: Ahmed Zakot/Keystone Press Agency/Global Look Press

По меньшей мере 31 человек погиб в результате обстрела израильскими военными лагеря для беженцев Джабалия на севере сектора Газа, сообщает телеканал Al Hadath. По его данным, еще десятки людей получили ранения.

Данный лагерь беженцев подвергался бомбардировкам со стороны Израиля после начала эскалации палестино-израильского конфликта неоднократно. Так, 9 ноября стало известно, что ЦАХАЛ захватила укрепленный пост палестинской группировки ХАМАС в лагере Джабалия. Операцию осуществила бригада «Нахаль» из состава пехотного корпуса.

Ранее сообщалось, что власти США потребовали от армии Израиля объяснений в связи с авиаударом по лагерю беженцев Джабалия. Инцидент произошел 31 октября. Представители американской администрации также призвали руководство Израиля осуществлять более «точный выбор целей», дабы избежать нанесения ущерба мирным жителям.

При этом Минздрав сектора Газа сообщал, что Вооруженные силы Израиля нанесли серию авиаударов по лагерю беженцев Джабалия. По данным ведомства, в результате погибли по меньшей мере 50 человек. Палестинское Министерство внутренних дел заявляло, что число убитых и раненых превысило 400 человек.