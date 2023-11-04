США попросили Израиль объяснить удар по лагерю беженцев Politico: США попросили Израиль объяснить удар по лагерю беженцев в Газе

Фото: Yasser Qudih/XinHua/Global Look Press

Власти США потребовали от армии Израиля объяснений в связи с авиаударом по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа, сообщает газета Politico со ссылкой на американских и израильских чиновников. Обсуждаемый инцидент произошел 31 октября.

Представители американской администрации также призвали руководство Израиля осуществлять более «точный выбор целей», дабы избежать нанесения ущерба мирным жителям, отмечает издание.

Ранее Минздрав сектора Газа сообщил, что вооруженные силы Израиля нанесли серию авиаударов по лагерю беженцев Джабалия. По данным ведомства, в результате погибли по меньшей мере 50 человек. Палестинское Министерство внутренних дел заявляло, что число убитых и раненых превысило 400 человек.

Представители «Бригады Аль-Кассама» сообщали о гибели семи заложников в результате обстрела Джабалии. В структуре ХАМАС отметили, что среди погибших в том числе трое иностранных граждан.

В пресс-службе ЦАХАЛ подтвердили информацию об ударе. Там отметили, что целью атаки был подземный комплекс, в котором скрывался руководитель одного из боевых подразделений ХАМАС Ибрахим Биари. Израильские военные утверждают, что он играл большую роль в планировании нападения группировки на еврейское государство 7 октября.