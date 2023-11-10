«Русский след» звезды Давида: в чем МИД Франции обвиняет Россию Посол России ответил на обвинения Франции из-за граффити со звездами Давида

Фото: Michel Euler/AP/TASS

Париж, Франция

Российский посол в Париже ответил на обвинения со стороны МИД Франции в «российском следе» из-за граффити со звездами Давида. Что сказал посол Алексей Мешков, откуда на домах в Париже появились звезды Давида и почему в этом обвиняют Россию?

Что сказал посол о звездах Давида

Алексей Мешков назвал заявления, сделанные французской стороной, «возмутительными». Он напомнил, что французские власти, прежде чем обвинять Россию в попытках подорвать ситуацию в стране, должны были попросить разъяснений у посольства. Между тем они предпочли без проведения расследования «выступить через свой рупор».

«Мы ждем досконального расследования. К тому же у французов уже появились фигуранты этого дела, отнюдь не российского происхождения», — отметил дипломат.

Ранее МИД Франции обвинил «российскую сеть» Recent Reliable News (RRN) в том, что она «распространила фотографии граффити звезд Давида, нанесенных в 10-м округе Парижа», в соцсети Twitter (X). Дипломатическое ведомство назвало это «новой попыткой российского электронного влияния против Франции», которое осуществляется с целью «распространить возмущение и создать смятение у населения».

«Что касается самих событий [появления звезд Давида], расследование установит, несет ли за них ответственность иностранный агент», — объявили в МИД Франции.

Когда в Париже появились звезды Давида

Первые звезды Давида появились в Париже 31 октября: граффити в виде шестиконечной звезды нанесли на дома в нескольких районах столицы: 14-м округе, Ванв, Фонтене-о-Роз, Обревилье и Сент-Уан. В общей сложности было нанесено более 200 звезд.

Появление звезд Давида на домах в Париже власти Франции связали с общим ростом антисемитизма в Европе после начала эскалации в секторе Газа. Ассоциация французских студентов-евреев потребовала расследования происшествия, сравнивая происходящее с «методами Третьего Рейха».

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Париж, Франция

Следствие не выявило принцип, по которому размещались звезды Давида на домах, указав только, что «потребуется дополнительный анализ, чтобы выявить антисемитские намерения» в свете «геополитического контекста».

Почему в этом обвиняют Россию

8 ноября прокурор Парижа Лаура Беккью рассказала, что на камерах видеонаблюдения удалось обнаружить мужчину и женщину, которые сделали по крайней мере часть звезд Давида. Их сопровождал третий человек, который делал фотографии. Их данные не раскрываются, однако известно, что 31 октября они покинули Францию.

Полиция Парижа считает, что они связаны с мужчиной и женщиной из Молдавии, которые были арестованы в Париже 27 октября, когда рисовали звезды Давида. Правоохранители рассказали, что они получали деньги и указания со стороны, «что доказывается разговором на русском языке, который был записан у них на телефоне». Тем не менее прокурор Парижа не назвала собеседника задержанных. В МИД и правительстве Франции также отказали в комментарии The New York Times.

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