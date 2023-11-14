Израильские военные сфотографировались в заксобрании ХАМАС в Газе

Фото: Hartmut Pöstges/imageBROKER.com/Global Look Press

Израильские СМИ опубликовали фотографии, на которых военнослужащие ЦАХАЛ запечатлены в помещении законодательного совета палестинской организации ХАМАС в Газе. Кадры разместили такие издания, как The Jerusalem Post, Haaretz и The Times of Israel.

На опубликованных фотографиях представители ЦАХАЛ со знаменем бригады «Голани» разместились в президиуме заксобрания ХАМАС в Газе. Они держат развернутыми три флага Израиля. В данном месте до военных действий законодатели палестинского радикального движения проводили заседания.

Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее заявил, что израильские военные наблюдают утрату контроля ХАМАС над севером сектора Газа, участники движения бегут на юг, а местные жители занялись разграблением баз радикалов. Министр отметил, что за последние дни ЦАХАЛ активизировала действия в подземных туннелях группировки. По его словам, военные наносят значительный урон силам противника, действуя в самом центре Газы. Он отметил, что временные рамки ведущейся в секторе Газа военной операции не ограничены.