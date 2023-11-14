В ХАМАС выдвинули условие по освобождению заложников ХАМАС пообещало освободить до 70 заложников в обмен на пятидневное перемирие

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Группировка ХАМАС готова освободить до 70 израильских заложников в обмен на пятидневное перемирие, заявил представитель военного крыла организации «Бригады аль-Кассама» Абу Убейда. По его словам, которые приводит РИА Новости, на минувшей неделе группировка через катарских посредников вела переговоры по освобождению захваченных женщин и детей, взамен требуя передать заключенных в израильские тюрьмы 200 детей и 75 женщин Палестины.

Враг потребовал освободить 100 женщин и детей, находящихся в заложниках в Газе. Мы сообщили посредникам, что можем в течение перемирия в пять дней выпустить 50 женщин и детей, цифра в конце концов может достигнуть 70, — указал Абу Убейда.

Он отметил, что с поиском заложников могут возникнуть сложности, поскольку они «находятся у разных отрядов и служб». Представитель ХАМАС также подчеркнул, что предполагаемое перемирие должно включать в себя прекращение огня и разрешение прибытия гуманитарной помощи. По словам Абу Убейды, «враг все еще медлит в отношении этого предложения».

Ранее власти Египта сообщили правительству Израиля о планах движения ХАМАС в ближайшие дни освободить заложников, которые были захвачены при нападении на еврейское государство. Тель-Авив отказался от любого прекращения огня в секторе Газа или поставок топлива, пока палестинская группировка не выпустит первую группу пленников.

Член политбюро ХАМАС Усама Хамдан заявлял, что условия сделки по освобождению заложников, захваченных при нападении на Израиль, еще не выработаны, но переговоры ведутся. Он пообещал рассказать о соглашении, когда оно станет свершившимся фактом. Хамдан указал на то, что распространяемые некоторыми СМИ сведения о деталях возможной сделки остаются «всего лишь предложениями».