Стало известно о решении ХАМАС освободить заложников в ближайшие дни Al Arabia: Египет сообщил Израилю о скором освобождении заложников ХАМАС

Фото: Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Египта сообщили правительству Израиля, что движение ХАМАС в ближайшие дни планирует освободить заложников, которые были захвачены при нападении на еврейское государство, передает телеканал Al Arabiya. По информации издания, Тель-Авив отказался от любого прекращения огня в секторе Газа или поставок топлива, пока палестинская группировка не выпустит первую группу пленников.

Израиль накануне начал переговоры с представителями ХАМАС об освобождении удерживаемых гражданских лиц. Конфликтующие стороны обсуждали вариант, что сначала выпустят порядка 10–20 человек, а затем ХАМАС освободит еще 100 заложников, если армия Израиля выполнит все условия.

Ранее пресс-секретарь израильской армии обороны (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус заявил, что бойцы ХАМАС могут предпринять попытку вывезти заложников из северных районов Газы под видом беженцев по гуманитарным регионам. По его словам, Израиль мониторит ситуацию и предпринимает все усилия, чтобы это предотвратить. Как подчеркнул Конрикус, контролирующие гуманитарный коридор военнослужащие ЦАХАЛ пытаются выяснить, нет ли среди беженцев граждан Израиля, чтобы вернуть их на родину.