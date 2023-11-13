В ХАМАС заявили об отсутствии условий освобождения заложников Член политбюро ХАМАС Хамдан: условия освобождения заложников пока не выработаны

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Член политбюро палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан заявил, что условия сделки по освобождению заложников, захваченных при нападении на Израиль, еще не выработаны, об этом говорится в заявлении движения в Telegram. Между тем переговоры об их освобождении ведутся, отметил он.

Что касается заложников и тех, кто имеет заграничные паспорта, то идут переговоры об их освобождении. Соответствующая окончательная формула не выработана, — подчеркнул Хамдан.

По его словам, переговорам мешает Израиль. Представитель ХАМАС пообещал рассказать о соглашении, когда оно станет свершившимся фактом. Хамдан указал на то, что распространяемые некоторыми СМИ сведения о деталях возможной сделки остаются «всего лишь предложениями».

Он также заявил, что одним из условий освобождения заложников является свободный доступ гуманитарной помощи в сектор Газа. Важным фактором является и безопасность лиц, которые занимаются вопросом обмена пленных, добавил Хамдан.

Ранее власти Египта сообщили правительству Израиля о планах движения ХАМАС в ближайшие дни освободить заложников, которые были захвачены при нападении на еврейское государство. Тель-Авив отказался от любого прекращения огня в секторе Газа или поставок топлива, пока палестинская группировка не выпустит первую группу пленников.