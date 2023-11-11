После начала специальной военной операции ВС РФ на Украине немало российских звезд оформили гражданство Израиля. Кто из знаменитостей обзавелся новым паспортом и имеет еврейские корни?
Откуда у Галкина израильский паспорт
Мать шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Наталья в девичестве носила фамилию Прагина. Юморист говорил, что эта фамилия имеет еврейские корни. В интервью книжному обозревателю Галине Юзефович артист рассказал, что его дед не хотел отдавать дочь замуж, заявив жениху, что «жена-еврейка загубит военную карьеру».
Вслед за Галкиным израильское гражданство оформила и его супруга российская певица Алла Пугачева. У пары есть дочь Лиза и сын Гарри, которые, помимо российского гражданства, по данным СМИ, имеют израильское.
«Как-никак они рождены суррогатной мамой от еврейского семени», — рассказывал «Телепрограмма.про» источник, близкий к окружению Примадонны.
Адвокат Александр Добровинский заявлял, что артистов могут лишить израильского гражданства. Дело в том, что пара скрепляла узы не только в ЗАГСе, но и в храме.
Есть ли у Собчак гражданство Израиля
В феврале 2023 года журналистка Ксения Собчак подтвердила наличие израильского паспорта. В эфире своего проекта «Осторожно: новости» на YouTube телеведущая объяснила, что оформила документ, «когда мир вокруг стал рушиться и стало понятно, что от этого надо уберечь себя и свою семью».
«Пока паспорта у меня не было, я прямо говорила, что его нет. Ну а затем, учитывая уровень спекуляций вокруг моего имени, специально сообщать о его получении я не стала», — сказала тогда Собчак.
После начала палестино-израильского конфликта журналистка объяснила, что не подлежит призыву, поскольку не проходит по возрасту. По ее словам, если репатриация произошла после 28 лет, женщин не примут в армию ЦАХАЛ даже по их инициативе.
Имеет ли Виторган израильское гражданство
Экс-супруг Собчак, Максим Виторган, вместе со своими детьми оформил израильское гражданство. По данным Telegram-канала SHOT, один из отпрысков, а именно, 23-летний Даниил, прошел службу и демобилизовался в сентябре 2023 года, поэтому теперь может оказаться в списке резервистов, которых призывают на войну.
Оформил ли Моргенштерн гражданство Израиля
В апреле прошлого года очевидцы сфотографировали рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), когда он заполнял документы на получение израильского гражданства.
«Еще живя в Москве, Моргенштерн (Алишер Валеев) участвовал в мероприятиях еврейской молодежной общины Москвы. <...>. Тогда это вызвало недоумение, но исполнитель объяснил, что у него есть еврейские корни со стороны матери», — писал Telegram-канал «Можем объяснить».
Сам артист подтвердил, что получил израильский паспорт. В своих социальных сетях опубликовал фотографию нового документа, однако затем удалил пост.
Есть ли израильский паспорт у Ефима Шифрина
После начала СВО СМИ писали, что актер Ефим Шифрин уехал в Израиль. Сообщалось также, что он получил паспорт этой страны еще в 2017 году. Настоящее имя юмориста — Нахим Залманович Шефрин. Артист подчеркивал, что никогда не скрывал свое еврейское происхождение и не отступал от веры своих предков.
«Я живу и работаю в Москве. С 25 марта 1956 года — Нахим Шифрин. В метрике, паспорте, на сайте госуслуг и приложении Сбербанка. На сцене и на телевидении больше прижилось мое второе имя, которым меня тоже называли с рождения», — объяснял Шифрин.
В октябре этого года Шифрин в соцсетях опроверг наличие у него израильского паспорта.
«Я не оформлял иностранного гражданства ни в 2017, ни в 2020, ни в 2023-м. Слухи о моей неприкаянности тоже сильно преувеличены: я — работающий пенсионер, и в моем актерском календаре не случается дней для отдыха», — отметил артист.
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