«Они рождены от еврейского семени»: у каких звезд есть израильский паспорт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алла Пугачева и Максим Галкин

После начала специальной военной операции ВС РФ на Украине немало российских звезд оформили гражданство Израиля. Кто из знаменитостей обзавелся новым паспортом и имеет еврейские корни?

Откуда у Галкина израильский паспорт

Мать шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Наталья в девичестве носила фамилию Прагина. Юморист говорил, что эта фамилия имеет еврейские корни. В интервью книжному обозревателю Галине Юзефович артист рассказал, что его дед не хотел отдавать дочь замуж, заявив жениху, что «жена-еврейка загубит военную карьеру».

Вслед за Галкиным израильское гражданство оформила и его супруга российская певица Алла Пугачева. У пары есть дочь Лиза и сын Гарри, которые, помимо российского гражданства, по данным СМИ, имеют израильское.

«Как-никак они рождены суррогатной мамой от еврейского семени», — рассказывал «Телепрограмма.про» источник, близкий к окружению Примадонны.

Адвокат Александр Добровинский заявлял, что артистов могут лишить израильского гражданства. Дело в том, что пара скрепляла узы не только в ЗАГСе, но и в храме.

Есть ли у Собчак гражданство Израиля

В феврале 2023 года журналистка Ксения Собчак подтвердила наличие израильского паспорта. В эфире своего проекта «Осторожно: новости» на YouTube телеведущая объяснила, что оформила документ, «когда мир вокруг стал рушиться и стало понятно, что от этого надо уберечь себя и свою семью».

«Пока паспорта у меня не было, я прямо говорила, что его нет. Ну а затем, учитывая уровень спекуляций вокруг моего имени, специально сообщать о его получении я не стала», — сказала тогда Собчак.

После начала палестино-израильского конфликта журналистка объяснила, что не подлежит призыву, поскольку не проходит по возрасту. По ее словам, если репатриация произошла после 28 лет, женщин не примут в армию ЦАХАЛ даже по их инициативе.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ксения Собчак

Имеет ли Виторган израильское гражданство

Экс-супруг Собчак, Максим Виторган, вместе со своими детьми оформил израильское гражданство. По данным Telegram-канала SHOT, один из отпрысков, а именно, 23-летний Даниил, прошел службу и демобилизовался в сентябре 2023 года, поэтому теперь может оказаться в списке резервистов, которых призывают на войну.

Оформил ли Моргенштерн гражданство Израиля

В апреле прошлого года очевидцы сфотографировали рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), когда он заполнял документы на получение израильского гражданства.

«Еще живя в Москве, Моргенштерн (Алишер Валеев) участвовал в мероприятиях еврейской молодежной общины Москвы. <...>. Тогда это вызвало недоумение, но исполнитель объяснил, что у него есть еврейские корни со стороны матери», — писал Telegram-канал «Можем объяснить».

Сам артист подтвердил, что получил израильский паспорт. В своих социальных сетях опубликовал фотографию нового документа, однако затем удалил пост.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алишер Валеев / Моргенштерн

Есть ли израильский паспорт у Ефима Шифрина

После начала СВО СМИ писали, что актер Ефим Шифрин уехал в Израиль. Сообщалось также, что он получил паспорт этой страны еще в 2017 году. Настоящее имя юмориста — Нахим Залманович Шефрин. Артист подчеркивал, что никогда не скрывал свое еврейское происхождение и не отступал от веры своих предков.

«Я живу и работаю в Москве. С 25 марта 1956 года — Нахим Шифрин. В метрике, паспорте, на сайте госуслуг и приложении Сбербанка. На сцене и на телевидении больше прижилось мое второе имя, которым меня тоже называли с рождения», — объяснял Шифрин.

В октябре этого года Шифрин в соцсетях опроверг наличие у него израильского паспорта.

«Я не оформлял иностранного гражданства ни в 2017, ни в 2020, ни в 2023-м. Слухи о моей неприкаянности тоже сильно преувеличены: я — работающий пенсионер, и в моем актерском календаре не случается дней для отдыха», — отметил артист.

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