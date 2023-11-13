Россияне вернутся из Газы: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу МЧС: самолет Ил-76 вылетел в Москву с 70 эвакуированными из Газы россиянами

Фото: t.me/mchs_official

Самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Москву с первой группой россиян, эвакуированных из сектора Газа, сообщила пресс-служба ведомства. На борту находятся 70 граждан РФ, среди них беременная женщина и 27 детей, в полете их сопровождают медики и психологи.

Эвакуация россиян из Газы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что процесс эвакуации россиян из сектора Газа сопровождается очень напряженной работой. Немалые усилия дипломатов и спасателей в контактах со всеми сторонами, имеющими отношение к этому делу, дали свои результаты, которые приветствуют в Кремле, отметил он. Песков указал, что предстоит еще многое сделать для того, чтобы сектор Газа смогли покинуть все желающие.

Пункт пропуска «Рафах» на границе Газы с Египтом пересекли уже 99 россиян, сообщила пресс-служба МЧС России. По информации ведомства, среди эвакуированных в том числе 43 ребенка.

Фото: t.me/mchs_official

Эвакуированные из Газы россияне рассказали ТАСС, что были вынуждены оставить свои дома под угрозами бомбардировок израильской армии и меняли место жительства по несколько раз до прибытия к КПП «Рафах». Одна из россиянок Светлана Гарифуллина, которая эвакуировалась вместе с двумя детьми, сообщила, что добираться до пункта пропуска на границе с Египтом было очень сложно из-за постоянных бомбежек и взрывов. По ее словам, действия ЦАХАЛ в Газе полностью сломали ее жизнь.

Боевые действия в секторе Газа

Армия обороны Израиля днем 13 ноября на четыре часа приостановила боевые действия в городе Рафах на границе Газы с Египтом, сообщала пресс-служба ЦАХАЛ. Представитель израильской армии Авихай Эдри заявил, что тактическая приостановка военных действий проводится в гуманитарных целях. Пресс-секретарь ЦАХАЛ сообщал об открытии с 09:00 до 16:00 гуманитарного коридора для эвакуации жителей с севера сектора Газа, маршрут проходит по дороге Салах эд-Дин от больницы «Аш-Шифа» до южных областей анклава. Эдри отмечал, что израильские войска также предоставляют возможность покинуть северную часть Газы жителям лагеря палестинских беженцев Эш-Шати.

Заместитель министра здравоохранения в Газе Юсеф Абу аль-Риш сообщил телеканалу Al Arabiya, что не менее 34 пациентов больницы «Аш-Шифа» погибли в результате перебоев в подаче электроэнергии и отсутствия топлива для генераторов. Чиновник уточнил, что жертвами стали 27 пациентов в отделении интенсивной терапии и семь недоношенных детей. По словам аль-Риша, пациентов заставляют покидать госпиталь, чтобы не попасть под израильские бомбардировки.

Фото: Str/Keystone Press Agency/Global Look Press

Телеканал Al Arabiya также сообщил, что в секторе Газа вновь перестали работать мобильная связь и интернет. По данным мониторинговой службы NetBlock, в ночь на 13 ноября показатели доступности сетей в анклаве в среднем упали до 24%.

Сдержанность и прекращение огня

Страны Евросоюза согласовали совместное заявление с призывом к Израилю о введении серии гуманитарных пауз для доставки помощи в Газу, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Главы МИД стран ЕС в ходе встречи в Брюсселе также призовут Израиль к предельной сдержанности для сохранения гражданского населения, рассказал Боррель.

В Службе внешней разведки России сообщили, что администрация президента США Джо Байдена при поддержке премьер-министра Великобритании Риши Сунака и канцлера ФРГ Олафа Шольца будет препятствовать любым инициативам, направленным на прекращение огня в Газе. В СВР предположили, что в этом и заключается порядок, основанный на «правилах» Вашингтона, которые Штаты предлагают всему остальному миру.

Американское издание The Washington Post сообщило со ссылкой на данные разведки, что движение ХАМАС планировало вторую волну ударов по Израилю. По информации WP, группировка планировала продвинуться вглубь территории страны. Источник издания отметил, что в случае реализации второй этап операции ХАМАС стал бы символическим ударом не только по еврейскому государству, но и по Палестинской автономии.

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