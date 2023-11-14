Стало известно о гибели мирных жителей при ударе Израиля по югу Ливана Naharnet: два мирных жителя погибли на юге Ливана при ударе Израиля

Фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

По меньшей мере два человека погибли в результате удара истребителей израильских ВВС по поселку Айната в пограничном районе на юге Ливана, сообщает портал Naharnet. Тель-Авив поднял в воздух самолеты в ответ на вылазки бойцов «Хезболлы».

Портал отмечает, что один из ударов был нанесен по жилому дому. Там кроме жертв атаки еще несколько человек получили ранения. При этом израильская артиллерия 13 ноября обстреливала целый ряд населенных пунктов в Ливане. По данным портала, использовались в том числе боеприпасы с белым фосфором.

Жертвами вооруженной конфронтации между израильской армией и «Хезболлой», которая началась в пограничных районах 8 октября, стали 11 мирных жителей. По данным Naharnet, в Израиле за этот период погибли девять человек.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предостерег «Хезболлу» от полномасштабного вступления в палестино-израильский конфликт. Такой шаг он назвал ошибкой всей жизни для участников движения, которая еще и нанесет ущерб судьбе граждан Ливана. По словам политика, израильские военные готовы к эскалации на северном фронте.