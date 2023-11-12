Нетаньяху предостерег группировку «Хезболла» от вступления в конфликт Нетаньяху заявил о готовности ЦАХАЛ к эскалации на северном фронте

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем телеобращении предостерег ливанское движение «Хезболла» от полномасштабного вступления в палестино-израильский конфликт. По словам политика, которые приводит РИА Новости, израильские военные готовы к эскалации на северном фронте.

Мы готовы на северном фронте. Мы открываем там огонь с земли и с воздуха. Я предупредил «Хезболла». Не делайте ошибку и не вступайте в войну. Это будет ошибкой всей вашей жизни. Ваше вступление в войну нанесет ущерб судьбе граждан Ливана, — сказал Нетаньяху.

Также Нетаньяху заявил, что Израиль рассчитывает по итогам своей военной операции в секторе Газа добиться полной его демилитаризации и намерен сохранить за собой контроль в сфере безопасности в анклаве. Это позволит Тель-Авиву исключить любую угрозу для себя на данном направлении, отметил он.

Ранее израильский премьер уже предостерегал движение «Хезболла» от вступления в полномасштабный конфликт. Подобное решение станет роковой ошибкой для организации, заявил Нетаньяху. Глава кабинета министров пообещал решительно ответить на любую атаку со стороны Ливана. По его словам, уже было уничтожено много целей и боевиков в ходе обменов ударами.