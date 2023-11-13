Россия и Израиль обсудили безопасность эвакуируемых из Газы россиян Замглавы МИД РФ обсудил с послом Израиля безопасность россиян при выезде из Газы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Михаил Богданов

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел страны Михаил Богданов обсудил с послом Израиля в Москве Александром Бен Цви обеспечение безопасного выезда российских граждан из сектора Газа, сообщили в МИД РФ. Также стороны говорили об освобождении удерживаемых радикальной палестинской группировкой ХАМАС заложников, среди которых есть россияне. Встреча состоялась по инициативе израильской стороны.

Была подтверждена важность активных российско-израильских контактов в интересах обеспечения безопасного выезда всех желающих граждан России из сектора Газа, а также освобождения удерживаемых ХАМАС заложников, в том числе имеющих российское гражданство, — говорится в сообщении МИД РФ.

12 ноября МЧС России совместно с российскими дипломатами организовало работу по эвакуации мирного населения из сектора Газа. Люди покидают анклав через КПП «Рафах», переходя на территорию Египта. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, в списках эвакуируемых более 1000 человек, среди которых 300 — несовершеннолетние.

13 ноября в оперативный штаб МЧС в Каире прибыла первая группа эвакуированных из Газы россиян. Советник главы МЧС Даниил Мартынов отмечал, что они добрались до оперштаба в целости и сохранности. Перед вылетом в Москву эвакуированных осмотрели специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ. По итогам в ведомстве рассказали, что состояние всех 70 граждан РФ оценивается как удовлетворительное. Среди эвакуированных одна беременная женщина и 27 детей.