Захарова назвала число людей, готовых к эвакуации из Газы Захарова: 1000 человек записались на эвакуацию из Газы, из которых 300 — дети

Фото: t.me/mchs_official

КПП «Рафах» в Арабской Республике Египет

Более 1000 человек записались на эвакуацию из сектора Газа, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». Среди них есть граждане России. Также известно, порядка 300 записавшихся — несовершеннолетние.

Более 1000 человек записались в списки на эвакуацию, среди этих людей есть и граждане России, и наши соотечественники, и 300 несовершеннолетних, — сказала Захарова.

12 ноября МЧС России совместно с российскими дипломатами организовало работу по эвакуации мирного населения из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах». По информации МЧС, на протяжении недели оперативная группа ведомства проводила работу по согласованию порядка и маршрутов эвакуации российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта. Неоднократно попытки эвакуации срывались из-за нанесения ударов вблизи территории КПП.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что представители российской медслужбы работают на территории Египта и готовы оказать всю необходимую помощь.