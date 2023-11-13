Первые эвакуированные из Газы россияне приехали в Каир Первая группа эвакуированных из Газы россиян прибыла в оперштаб МЧС РФ в Каире

Фото: Khaled Omar/XinHua/Global Look Press

Первая группа эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в оперативный штаб МЧС РФ в Каире, сообщает ТАСС. Группа насчитывает 70 человек, они передвигались на одном автобусе и трех микроавтобусах.

По словам советника главы МЧС РФ Даниила Мартынова, все эвакуируемые россияне добрались в целости и сохранности. Утром 13 ноября их отправят в Москву.

В 10 часов мы выезжаем в аэропорт Каира, где нас ждет самолет в Москву, — сказал Мартынов.

Сейчас россияне проходят в конференц-зал одной из гостиниц, где их встречают бригады медицинских работников и представители МЧС.

12 ноября МЧС России совместно с российскими дипломатами организовало работу по эвакуации мирного населения из сектора Газа. Люди покидают анклав через КПП «Рафах», переходя на территорию Египта. На протяжении недели оперативная группа ведомства проводила работу по согласованию порядка и маршрутов эвакуации. До этого неоднократно попытки эвакуации срывались из-за нанесения ударов вблизи территории пограничного поста. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, в списках эвакуируемых более 1000 человек, среди которых 300 человек — несовершеннолетние.