МИД РФ обвинил США в давлении на СБ ООН из-за ситуации в Газе МИД РФ: США навязывают СБ ООН решение о продолжении Израилем зачисток в Газе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

США ультимативно пытаются навязать Совету Безопасности ООН решение, позволяющее Израилю продолжать военную операцию на территории сектора Газа, говорится в заявлении МИД РФ. По мнению российских дипломатов, призывы Вашингтона к паузам в зоне конфликта не обеспечены нужными механизмами и не приведут к остановке боевых действий.

США ультимативно пытаются навязать делегациям в СБ ООН такое решение, которое позволило бы Израилю продолжать военную зачистку сектора Газа, силовые рейды на Западном берегу реки Иордан и произвольные атаки на Ливан и Сирию. Для отвода глаз допускается включение призыва к неким паузам, которые не обеспечены необходимыми механизмами введения и мониторинга, а значит, не приведут к остановке боевых действий, — заявили в российском МИД.

Российские дипломаты также указали на то, что действия США на практике мешают реализации призывов к немедленному прекращению огня. Решение о деэскалации должен принять СБ ООН, считают в МИД РФ, однако этот орган «до сих пор не может выполнить свой прямой мандат и остается парализованным в результате позиции США».

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщил о том, что американский Белый дом при поддержке Великобритании и ФРГ будет препятствовать любым инициативам, направленным на прекращение огня в секторе Газа. В госорганизации уточнили, что в подобных действиях и заключается «мировой порядок» с точки зрения Вашингтона.

При этом журналисты The New York Times выразили мнение, что США и Израилю грозит изоляция, если продолжатся бомбардировки сектора Газа. Согласно заявлениям авторов статьи, быстрое решение начать наземную операцию в плотно населенном анклаве практически гарантировало высокое число погибших среди гражданского населения.