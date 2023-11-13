США уличили в желании поддерживать конфликт в секторе Газа СВР: США намерены препятствовать прекращению огня в секторе Газа

Фото: Elizabeth Fraser/Us Army/Global Look Press

Джо Байден

Белый дом при поддержке Великобритании и ФРГ будет препятствовать любым инициативам, направленным на прекращение огня в секторе Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ. В госорганизации уточнили, что в подобных действиях и заключается «мировой порядок» с точки зрения Вашингтона.

Общими усилиями они намерены препятствовать инициативам, предусматривающим прекращение огня в Газе. Очевидно, в этом и состоит порядок, основанный на американских «правилах», который Вашингтон предлагает всему остальному миру, — сказали в СВР.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выступил против прекращения огня в секторе Газа. По его мнению, остановка боевых действий даст передышку палестинскому движению ХАМАС для восстановления сил.

При этом премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что страна согласится на повсеместное и продолжительное прекращения огня в секторе Газа только в обмен на заложников ХАМАС. Он добавил, что Тель-Авив также готов к локальным и краткосрочным гуманитарным паузам. Политик отметил, что Израиль пытается минимизировать потери среди гражданского населения. Заявлению Нетаньяху предшествовал призыв американского президента согласиться на паузу в боях.

Вместе с тем журналисты The New York Times выразили мнение, что США и Израилю грозит изоляция, если продолжатся бомбардировки сектора Газа. Авторы статьи отметили, что быстрое решение начать наземную операцию в плотно населенном анклаве практически гарантировало высокое число погибших среди гражданского населения.