https://static.news.ru/photo/4958dd8a-e93f-11e9-95a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mustafa Kaya/Xinhua/Global Look Press

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу о действиях турецких военных в Сирии.

По его словам, Анкара уважает сирийскую территориальную целостность, а спецоперация на северо-востоке страны является временной мерой, сообщается на сайте иранского внешнеполитического ведомства.

Представитель Тегерана, в свою очередь, выступил против военных действий на территории Сирии.

Турецкая авиация в ходе военных действий уничтожила два моста на пограничном с Ираком КПП, передаёт Sham FM . Пункт находится под контролем «Сирийских демократических сил».

Как писал News.ru, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности «внезапно» начать операцию к востоку от реки Евфрат в Сирии для «создания зоны безопасности». В начале сентября он также говорил, что Анкара решительно настроена зачистить эти территории в соседней стране. 7 октября ВВС Турции нанесли удар по базе арабо-курдских отрядов «Сирийских демократических сил» (SDF) в сирийской провинции Хасеке.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что Москва признаёт «абсолютно законными» интересы безопасности Анкары в северо-восточном регионе Сирии. До этого Россию и Турцию уличили в подписании секретных договорённостей по Сирии.

Планы Эрдогана зачистить именно северо-восток страны (а, например, не контролируемую джихадистами провинцию Идлиб на северо-западе страны) вписываются в политику Анкары по борьбе с курдским населением. Последнему Турция долгие годы отказывает в праве на автономию и проводит репрессии в отношении национальных объединений вроде Рабочей партии Курдистана.