Египтянки отказались от мужчин: как живет чисто женская деревня Кого принимают в уникальное поселение Аль-Самаха и за что оттуда могут выгнать

Фото: EPA/MOHAMED HOSSAM/TASS

Расположенное на юге Египта поселение Аль-Самаха отмечает 25-летие. Эта коммуна уникальна тем, что в ней живут только женщины в разводе, вдовы и жертвы насилия. Здесь нет места жестокости, сексуальным домогательствам и дискриминации. Как появилось это место и какие там условия, рассказывает NEWS.ru.

Как появилась женская коммуна Аль-Самаха

Аль-Самаха (в переводе с арабского — «терпимость») — совместный проект чиновников провинции Асуан и Министерства сельского хозяйства Египта. В 1990-х годах они решили создать деревню для женщин, переживших травматический опыт.

Аль-Самаха была основана в 1998-м в 120 километрах от города Индфу в южной части Египта. Создатели проекта пригласили в коммуну 300 жительниц, выделили им дома, скот и землю для огорода. Женщин сразу предупредили: если они захотят снова выйти замуж, то лишатся всего имущества и должны будут покинуть деревню.

Фото: Rainer F. Steussloff/Intro/Global Look Press Египетские женщины, разочаровавшиеся в мужчинах, создали свою коммуну

Сейчас площадь Аль-Самахи — около восьми квадратных километров, туда переселяются одинокие египтянки со всей страны.

Почему египтянки едут в «деревню амазонок»

Большинство женщин переехали в Аль-Самаху после расставания с мужьями. Бывшие супруги оставили их после разрыва ни с чем.

Вторая категория жительниц деревни — вдовы. «Когда мой муж скончался, я столкнулась со многими трудностями и решила переехать сюда с детьми. Правительство выделило нам меблированный дом и землю, чтобы мы могли возделывать ее и жить за счет сбора урожая», — рассказывает одна из жительниц деревни.

Что «амазонки» делают с мальчиками

Многие женщины приезжают в Аль-Самаху беременными или уже с детьми. Девочки могут оставаться здесь бессрочно, мальчики живут в Аль-Самахе только до 16, максимум — до 18 лет. После этого староста деревни (инспектор от администрации провинции) выселяет их: обычно матери заранее договариваются, что дети переедут к родственникам.

На что живут женщины в коммуне

Аль-Самаха состоит из небольших бюджетных одноэтажных домов: в каждом две жилые комнаты и маленькая кухня.

Власти выплачивают жителям деревни ежемесячные пособия — от $20 до $30. На это не прожить, и женщины вынуждены обрабатывать землю, заниматься разведением крупного рогатого скота и птицеводством. Одну часть урожая они забирают себе, другую продают в соседние деревни.

Фото: John Eveson/FLPA/Global Look Press «Новые амазонки» сами добывают себе хлеб

Как жительницы деревни ладят друг с другом

«Женщины живут в гармонии. Они встают на рассвете, а после заката собираются вместе, рассказывают друг другу истории из жизни и делятся проблемами, которые их волнуют», — говорит о буднях коммуны инспектор Самха эль-Кашеф.

В Аль-Самахе женщины считают друг друга сестрами, поэтому следят за тем, чтобы никто ни в чем не нуждался и не чувствовал себя одиноко.

«Если у меня есть вода, я поделюсь ею с другими, а если у меня нет, то кто-то обязательно поделится ею со мной. Если мы долго не видим одну из соседок, обязательно стучимся к ней, чтобы узнать, все ли у нее в порядке», — рассказывает Фаиза, одна из первых жительниц Аль-Самахи.

Фото: hutchison/Global Look Press Дети живут вместе матерями. Но мальчиков-подростков выселяют из деревни

Какие проблемы у коммуны

Жительницы коммуны регулярно сталкиваются с трудностями. Выделенную государством землю женщины называют пустынной и бесплодной, на ней трудно вырастить хороший урожай. Они также жалуются на плохую канализацию, которую часто прорывает. Помимо этого, в деревне не хватает чистой воды — ее привозят на грузовиках из других населенных пунктов.

В Аль-Самахе раньше была школа, но позже ее закрыли. Жители не могут получить квалифицированную медицинскую помощь в коммуне, так как единственная поликлиника работает два часа в день.

Фото: Josef Niedermeier/imageBROKER.com/Global Look Press Жительницы Аль-Самахи не унывают, несмотря на трудную жизнь

Нередки случаи, когда новенькие после нескольких месяцев жизни в Аль-Самахе не выдерживают и уезжают в родные города. Египтянки признают, что коммуна помогла им начать все заново, но условия остаются непростыми. По мнению критиков, правительство больше хотело сократить государственные расходы на пособия для вдов и разведенных, чем позаботиться об их будущем благополучии.

Что будет с деревней дальше

В последние годы ситуация в Аль-Самахе постепенно улучшается. Власти начали заниматься модернизацией труб и сетей, чтобы исправить проблемы с канализацией и чистой водой. Сейчас в деревне живут 350 египтянок с детьми.

Местные хотят, чтобы об этой коммуне узнало как можно больше женщин. В Аль-Самахе рады каждой новой жительнице или гостье: некоторые приезжают сюда отдохнуть от городской суеты и от мужчин.

Где еще в мире живут «амазонки»

Оздоровительный курорт SuperShe Island появился на берегу Балтийского моря в 2018 году. Автор идеи американка Кристина Рот купила остров, куда могут приехать только женщины. Здесь они могут уделять время себе: заниматься фитнесом, йогой, посещать сеансы медитаций и пользоваться услугами спа. Рот уверена, что присутствие мужчин на отдыхе заставляет женщин постоянно думать о том, как они выглядят, поэтому им не удается расслабиться. На новом курорте туристок никто не потревожит, ведь на острове работают только девушки.

Фото: supersheisland.com В Финляндии открыли курорт на острове, где принимают только женщин

В Бразилии есть город Нойва-ду-Кордейро, основанный в 1891 году в долине Бело. Его создала Мария Сеньоринья де Лима, которую выгнали из семьи и отлучили от церкви из-за измены мужу. Долгое время город оставался территорией матриархата, где жили одни женщины. Но все изменилось в 1950-х, когда уроженка Нойва-ду-Кордейро стала супругой евангельского пастора. Тот основал в городе свою церковь, запретил женщинам слушать музыку, стричь волосы, пить алкоголь и пользоваться контрацептивами. Лишь в 1990-х эти законы были упразднены. Сейчас местные жительницы занимаются сельским хозяйством и ведут торговлю с соседними городами. Всё сами, без участия мужчин.

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