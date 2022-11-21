Истерзанная красота: бывшие рабыни боевиков ИГ рисуют свою боль в картинах Что означают таинственные татуировки восточных пленниц и какие тайны хранят «Езидские архивы»

Фото: Ismael Adnan/dpa/Global Look Press

Езиды пережили страшную трагедию в 2014 году, но мир о ней забыл

Они вышли из тени и не побоялись заявить о себе на весь мир. Бывшие пленницы «Исламского государства»*, пережившие рабство и геноцид езидов (меньшинства на северо-западе Ирака), обучились рисованию и сумели выразить свою боль через искусство. С их картин, написанных по-детски и оттого пронзительно, смотрят страшные бородачи с факелами и феи в белоснежных одеждах, идущие с фонариками сквозь тьму. Как сейчас живут девушки, побывавшие в лапах боевиков подростками и даже детьми, кто такие езиды и почему мир забыл об их страданиях — в материале NEWS.ru.

«За каждой тьмой стоит свет»

В проекте приняли участие 16 смелых девушек, решившихся поделиться своими историями. Целый год они работали над созданием «Езидских культурных архивов» — уникальной онлайн-выставки на арабском и английском языках. Готовить ее помогала правозащитная организация Yazda со штаб-квартирой в иракском Дахуке. Она занимается судьбами выживших в страшной резне 2014 году, которую террористы учинили против езидов — курдской этнической и религиозной группы.

Игиловцы в своей трактовке ислама объявили езидов «дьяволопоклонниками», а их женщин разрешили брать в сексуальное рабство. Тысячи езидских мужчин, женщин и детей были убиты, замучены под пытками, похищены, а их дома и деревни — разрушены. Эти ужасы бывшая пленница Сахера Шейхера перенесла на свое полотно из глубин памяти. Ее кисти принадлежит картина, которую девушка назвала «Храм предательства». На ней мирная езидская деревня, раскинувшаяся среди скал, подвергается нашествию исламистских боевиков. На полу лежат мертвые дети и мужчины, женщин угоняют в плен. Стены уютных домиков расписаны лозунгами террористической организации.

До сих пор многие разоренные езидские поселения пустуют, а их бывшие жители осели кто где. Из полумиллиона езидов, живших в Ираке до 2014 года, более 200 тысяч все еще находятся в лагерях для перемещенных лиц. Одна из таких беженок — 23-летняя Халаф, еще одна участница проекта. Сейчас она учится в последнем классе старшей школы в лагере Кадия в Иракском Курдистане. После школы она мечтает стать художником. Любовь к живописи у нее появилась еще в плену. Там она рисовала, чтобы хоть как-то отвлечься от побоев и насилия.

Мне было очень тяжело все это вспоминать. Но мысль о том, что я работаю над нашим опытом и культурой сильно меня поддерживала, — рассказывает девушка.

Фото: The Temple of Betrayal/Saher Shaker Художница Сахера Шейхера изобразила разорение родного города в картине «Храм предательства»

Ее сестре по несчастью Малаин Лукман было всего 14 лет, когда игиловцы забрали ее в сексуальное рабство. Но и в том беспросветном кошмаре она не теряла веры. «За каждый тьмой стоит свет» — так назвала Малаин свою картину, на которой словно запечатлела свой путь — с фонарем по черному тоннелю, в конце которого брезжит зарево.

Искусство как лекарство

Но многие картины все же довольно жестоки. Один из самых ярких образов — женщины и дети за решеткой. К ним направляется бородатый мужчина, одетый в черное, с факелом в руке. Одни пленницы от ужаса закрывают глаза, другие держатся за прутья и смотрят на приближающуюся фигуру с горем и печалью. Творение изображает одно из многочисленных публичных сожжений женщин, которые проводили игиловцы для устрашения.

Не удивительно, что до сих пор в езидской общине сохраняется высокая смертность. Многие так и не смогли оправиться от пережитого и из-за отсутствия помощи психологов кончают с собой. Проект был призван в том числе помочь женщинам залечить душевные травмы.

Фото: ‘Burning women’/Hanna Hassan Бывшие пленницы переносят на полотна из глубин памяти страшные картины

Интересно, что в его основу легли исследования, проведенные после геноцида в Руанде. Они доказали, что осмысление трагического опыта в творчестве помогает восстановить душевный покой. В Yazda тоже верят в целительную силу искусства. В организации уверены: «архивирование» печального опыта езидок поможет им скорее восстановить психическое здоровье. Во время работы над воспоминаниями девушки проходили дополнительную терапию, и за их психологическим состоянием следили участники программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) под названием «Искусство и здоровье».

Чтобы помнили

Работа над «архивами» показала, что проект привнес в езидскую культуру новые мотивы. Например, у местных жителей стали популярны татуировки. Дело в том, что во время распространения халифата молодые девушки и парни надеялись, что татуировки помогут им избежать плена, ведь для игиловцев тату — это «харам» (грех). Таких не берут в халифат. Правда, эта уловка никого не спасла, но по сей день многие езиды набивают себе татуировки с датой плена, названием разрушенной деревни и именами погибших родственников. Чтобы помнить.

«Езидские архивы» — как раз о памяти. Они призваны рассказать новому поколению езидов об утраченных религиозных святынях, исторических памятниках и традициях. Поэтому создатели проекта много общались с носителями езидской культуры, которые могли рассказать о национальных обычаях, народных песнях, кухне, быте. Ведь езиды и без того живут столь замкнуто, что даже ученые изучили их очень мало.

Наша культура — это наша идентичность. Ее сохранение имеет ключевое значение для наших душ и сердец. Геноцид от рук ИГ был в том числе культурным, поскольку были уничтожены наши храмы и молельные дома. Этот цифровой архив, созданный выжившими, служит моральной поддержкой для тех, кто пережил глубокую травму из-за потери своих корней, — говорит президент Yazda Хадйер Ильяс

Только в Синджаре (регионе на севере Ирака у сирийской границы) было уничтожено почти 70 езидских храмов и других объектов исторической важности.

Целое поколение езидов родилось в лагерях. Это поколение не знает, что такое езидские храмы, какие у нас традиционные праздники, что мы готовим, как шьем нашу традиционную одежду. Даже взрослые езиды теряют все это в лагерях, не говорят уже о тех, кто мигрирует в Европу. Они ассимилируются с местными и забывают о корнях. Их дети даже не будут знать, что такое культура езидов, — сетует Ильяс.

Фото: Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Некоторым езидам восемь лет назад удалось сбежать при наступлении террористов

Они остались без родины

Езиды не должны забыть себя, а человечество не должно забыть о езидах. Поэтому последние восемь лет Yazda снимала о них документальные фильмы, публиковала статьи, делала виртуальные проекты. Но тема езидского кризиса все равно пропала из заголовков мировых СМИ.

Ничего не изменилось для езидов в лучшую сторону. Безопасные условия для их жизни не созданы. Исламистов на время победили, но люди так не вернулись в свои дома. Им никто не возместил ущерб. Поэтому мы должны держать езидскую проблему в поле зрения общественности и постоянно напоминать миру, что мы здесь, что мы до сих пор в лагерях, что мы все еще страдаем,— настаивает правозащитник.

Удивительное дело: те из езидов, кто избежал избежал страшной участи, живут с чувством вины. Корреспонденту NEWS.ru удалось пообщаться с Шамсой — молодой девушкой из езидской семьи, которая сбежала с семьей в Ливан еще в 2013 году, до прихода на родину боевиков ИГ.

Я часто чувствую себя виноватой из-за того, что не была вместе со своим народом в беде. Хотя умом я понимаю, что должна быть благодарна судьбе, — поделилась Шамса с NEWS.ru.

Фото: Simru Hazal Civan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Уже целое поколение езидов выросло в лагерях для перемещенных лиц

Девушка рада, что люди интересуются проектами о езидах и их традициях: «Они очень греют мою душу. Так здорово, что женщины проработали свои психологические травмы, а заодно сделали крутой художественный проект». И все же собеседница NEWS.ru считает, что езиды сами во многом виноваты в забвении геноцида. Эта тема будто стала для самих них табу.

В семейном кругу и при общении со знакомыми мы всегда избегаем темы геноцида и пытаемся жить так, будто ничего не было. Но, на мой взгляд, это неправильно. Поэтому я рада, что есть те, кто открыто работает над своей болью, — заключает Шамса.

Потому что путь из тьмы на свет не может быть простым.

* Террористическая организация, деятельность в РФ запрещена.