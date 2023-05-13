Египет помирил Израиль с Палестиной EN: Израиль и палестинские группировки при участии Египта договорились о прекращении огня

Фото: Belal Salem/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дым поднимается над зданиями Газа после израильского военного

При активном посредничестве Египта палестинские группировки, базирующиеся в секторе Газа, и Израиль договорились о взаимном прекращении огня с 22:00 по местному времени, сообщает телеканал Extra News. По его информации, стороны договорились прекратить «атаки на мирных граждан и бомбардировки жилых зданий».

Журналисты добавили, что перемирие, согласно принятым договоренностям, должно продлиться до конца года.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что около 400 ракет было выпущено по Израилю из сектора Газа с начала операции «Щит и стрела». По его словам, часть снарядов попали по жилым домам. Позже появилась информация о том, что пять человек получили ранения после попадания ракеты в здание израильского города Реховот, расположенного к югу от Тель-Авива.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с 9 мая проводит операцию под кодовым названием «Щит и стрела». Ее целью является борьба с палестинской террористической группировкой «Исламский Джихад». По заявлению ЦАХАЛ, главной целью ударов со стороны Израиля являются пусковые ракетные установки группировки, размещенные на территории сектора Газа. По состоянию на 11 мая, от израильских ракетных ударов погибли 25 человек, включая мирных граждан и детей.