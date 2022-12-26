Надень платок, иди домой: талибов снова беспокоит женский вопрос Для талибов участие афганской женщины в общественной, научной и политической жизни страны — часть колониального наследия, от которого нужно избавиться

Фото: Ahmad Massoud/Xinhua/Global Look Press

Не успели женщины Афганистана прийти в себя после запрета на учебу в университетах и жесткого подавления манифестаций против подобных ограничений, как движение «‎Талибан»* ввело новое ограничение. На этот раз афганок лишили возможности работать в отечественных и иностранных неправительственных организациях (НПО). Почему талибы под конец года так ополчились на сестер и о чем думают сейчас женщины Афганистана — в материале NEWS.ru.

Дети, кухня, мечеть

Внезапная жесткость талибов в отношении прав женщин — это ответ на внешнее давление, в основном западных стран, говорит в беседе с NEWS.ru востоковед, эксперт по Афганистану и ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Александр Князев.

Движение «‎Талибан» обосновывает поведение тем, что оно антиколониальное движение. Для талибов участие афганской женщины в общественной, научной и политической жизни страны — часть колониального наследия, от которого нужно избавиться, — объясняет эксперт.

Это скорее идеологическая составляющая вопроса, отметил эксперт. А на практике новыми ограничениями против женщин «‎Талибан» хочет выразить недовольство тем, что мировое сообщество все тянет с вопросом признания правительства талибов и не разблокирует их активы.

Фото: Arghand/XinHua/Global Look PRess Афганская женщина в Кандагаре печет лепешки. Из пекарен женщин пока не выгоняют

Эти процессы до сих пор в заторможенном состоянии, и вот так талибы на это реагируют. Ограничивая женские свободы, они как бы хотят склонить внешние силы к сотрудничеству, — говорит Князев.

Многих удивляет, что талибы обещают одно, а делают другое — но это во многом результат неоднородности движения. Многие серьезные фигуры, вроде министра обороны и сына основателя движения Мухаммеда Якуба, выступают за либерализацию в отношении к женщинам. Но на фоне внешнего давления более широкую поддержку получают радикальные силы.

Этот раскол преимущественно происходит между духовными лицами из консервативного Кандагара (бывшей столицы движения) и пуштунами из восточных провинций, которые занимают важные и ключевые должности в правительстве.

В частности эту конкуренцию мы и видим в деле женщин, — полагает Князев. — Сложно сказать, кто выйдет победителем из этой схватки. Если и дальше будет преобладать кандагарская элита, то Афганистан может вернуться в 1990-е годы.

В таком случае, по его словам, страна под международным давлением будет все больше изолироваться от внешнего мира и все больше исключать женщин из жизни. И в Афганистан будут ездить не предприниматели и правозащитники, а представители террористических групп из самых разных стран мира.

Распущенные они

«‎Женское досье» талибов пока что идет по этому сценарию. Напомним, решение запретить женщинам работать в неправительственных организациях талибы приняли в воскресенье 25 декабря. Министр экономики Афганистана Кари Дин Мухаммед Ханиф постановил, что если НПО ослушаются указа, у них отберут лицензию на осуществление деятельности на территории Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА), как называют талибы свою страну.

Фото: Ahmad Massoud/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Женщины на улице в Кабуле

Как правило, в благотворительных организациях работают современные афганки, которые не одобряют политику талибов. Они пишут заметки в соцсетях и показывают миру материалы, свидетельствующие о том, как Афганистан при талибах далек от совершенства. Чтобы избавиться от подобной критики, талибы обвинили сотрудниц НПО, что те ведут себя слишком распущенно и не соблюдают нормы ислама.

В последнее время на НПО часто поступали жалобы. Женщины там не носят хиджаб (исламский платок. — NEWS.ru) и нарушают другие законы Исламского Эмирата, — говорится в заявлении министерства экономики ИЭА.

Хоть талибы и аргументировали запрет религиозными соображениями, с ними категорически не согласилась крупная международная исламская организация Islamic Relief. Там заявили, что приостанавливают большую часть гуманитарной деятельности на территории Афганистана, пока талибы не отменят запрет.

Фото: Oleksandr Rupeta/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Работники Красного полумесяца в Кабуле

Другие международные организации вообще полностью приостановили работы в Афганистане. На такие меры пошли НПО вроде Норвежского совета по делам беженцев, британской организации по защите прав детей Save the Children и швейцарской гуманитарной НПО Сare International.

В этих организациях объясняют, что они попросту не могут нормально функционировать, разом лишившись весомой части сотрудников.

Мы соблюдали все культурные нормы. А теперь мы не можем работать. Это невозможно без нашего преданного делу женского персонала. Без них у нас нет доступа к афганкам, которые отчаянно нуждаются в нашей помощи, — заявил Нил Тернер, глава Норвежского совета по делам беженцев в Афганистане.

Тем временем работницы НПО жалуются, что лишились единственного источника заработка. В местных иностранных неправительственных организациях зачастую работают самостоятельные женщины, которые обеспечивали всю семью.

Я в очень сильной депрессии, потому что кроме меня некому кормить мою семью, — рассказывает работница одной из иностранных НПО в Кабуле Рамзия. Нам просто приказали покинуть рабочее место и добавили, что до дальнейшего распоряжения нам больше работа нельзя, иначе нас изобьют и отвезут в тюрьму.

Афганские феминистки ощущают тотальное бессилие и в очередной раз с надеждой смотрят на международное сообщество, которое, как и ожидалось, решительно осудило новую инициативу талибов и назвало его «‎явным нарушением гуманитарных принципов».

Половой апартеид

Впрочем, на прошлой неделе, когда талибы запретили женщинам посещать вузы, протесты и требования ООН мало чем помогли. Талибы жестоко пресекали и подавляли все пикеты и демонстрации, участницы и участники которых отменить постановление против учебы.

Позор! Образование — это наше право, — кричали афганские женщины в городе Герат на Западе Афганистана, прежде чем талибы сбили их с ног струями воды из водометов.

Представители движения, на которых не хватило водометов, воспользовались подручными средствами для разгона демонстранток, например, палками.

Фото: Wali Sabawoon/ZUMAPRESS.com/Global Lool Press

Правда, сами талибы говорят, что хотят лишь изгнать западный лукавый и развратный дух из учебных заведений. Так, пресс-секретарь политбюро «Талибана» в Катаре доктор Мохаммад Наим Вардак написал на своей странице в Twitter:

Решение приостановить обучение девочек отнюдь не окончательное, а скорее временное. Уважаемые граждане, будьте уверены, что путем реформирования системы образования и создания подходящей среды все школы и университеты будут открыты для девочек. С помощью Аллаха.

Но в целом возникает ощущение, что талибы полностью забыли о том, как всего два года назад, придя к власти, они обещали дать женщинам базовые права, включая возможность работать и учиться. Бывший президент Афганистана Ашраф Гани, уехавший из страны во время прихода талибов к власти, уже называл происходящее «половым апартеидом XXI века».

Чем дольше продолжается правление движения, тем более жесткие ограничения оно вводит. Следом за обязательным ношением хиджаба вышел запрет на самостоятельные путешествия между городами, затем запрет на посещение общественных мест вроде парков, а теперь женщинам запретили работать в НПО.

Сложно сказать, решили талибы сделать ставку на «‎настоящий ислам» или, как сказал NEWS.ru эксперт по Афганистану Александр Князев, «‎Талибан» просто хочет более активного диалога с Западом. Но если верить самим афганкам, то ситуация будет становится только хуже.

Так, около двух лет назад, в то время как талибы штурмовали афганскую столицу, NEWS.ru удалось связаться с Марзией Хуссайни — афганской активисткой за права женщин и лектором из Кабула.

Вот увидите, лучше не будет. Талибы никогда не позволят женщинам учиться или работать. «‎Талибан — это идеологическая группа, а они никогда не меняются, — говорила девушка, и пока что ее прогноз сбывается.

Фото: Wali Sabawoon/Global Look Press Афганская крестьянка пасет скот в окрестностях Кабула

Что интересно, кто будет содержать неграмотных и безработных женщин — тоже неясно, поскольку талибы ведут борьбу на всех фронтах разом. Так, Министерство поощрения желательного и запрета предосудительного 20 декабря выпустило циркуляр, в котором приказано составить списки многоженцев из числа чиновников. Напомним, в мае 2022 года эмир «Талибана» Хайбатулла Ахундзада выпустил фирман (указ), в котором рекомендовал талибам не брать больше одной жены во избежание непосильных расходов. Исключение одобряется лишь в случае, если первая жена не в состоянии родить ребенка.

* Движение находится под международными санкциями за террористическую деятельность.