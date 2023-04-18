В условия резкого роста цен на заграничные туры горящие путевки позволяют россиянам относительно недорого отдохнуть на зарубежных курортах. В ряде случаев можно сэкономить до 30%, особенно когда до вылета остается не более одного — трех дней. В чем плюсы и минусы таких туров, а также где и как искать горящие предложения, чтобы не прогореть, — в материале NEWS.ru.
Что такое горящий тур
Горящие туры — это, как правило, туры с вылетом в ближайшие дни. Они могут «гореть» за неделю до вылета, а могут — всего за один-два дня (чем ближе вылет, тем ниже цена).
В преддверии туристического сезона туроператоры заранее выкупают места в самолетах у авиаперевозчиков и номера в отелях. Если времени до вылета остается немного, а путевки не проданы, они устанавливают низкие цены на туры, чтобы закрыть хотя бы часть своих расходов.
Бизнес заинтересован в том, чтобы как можно быстрее продать горящий тур. В противном случае потраченные на бронь деньги в буквальном смысле сгорят. Туры с вылетом через несколько недель и тем более месяцев априори не могут быть горящими.
Сколько можно сэкономить
До пандемии экономия достигала 50%, а иногда и больше. Иногда горящие туры стоили даже дешевле, чем перелет в одну сторону. В доковидные времена туристы могли отправиться в любую точку мира, а страны конкурировали за путешественников — предложение нередко превышало спрос. И вероятность получить выгодное предложение была значительно выше.
В 2023 году на выбор путешественникам представлено ограниченное количество стран, а объемы авиаперевозок существенно сократились. И сегодня спрос по большей части превышает предложение, следовательно, горящие туры в классическом понимании на рынке практически отсутствуют. Предложения со скидками все еще можно найти, но это не всегда самые бюджетные варианты отдыха.
Сегодня сэкономить на горящей путевке можно до 10–30%.
Куда можно полететь
По данным «Слетать.ру», в топ направлений, куда сейчас чаще всего летают по горящим турам, — Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд и Россия.
Так, отправиться на недельный (здесь и во всех примерах ниже речь о ближайшей неделе апреля) отдых по горящей путевке в Турцию в отель категории 4* можно за 59 тыс. руб. на двоих. Вылет из Москвы. Вторая пляжная линия, чистейший песок и, разумеется, «всё включено». Раньше такой тур стоил 75 тыс. руб.
Провести отпуск в Египте по горящему туру предлагается за 169 тыс. руб. Это отель 4* с системой питания «все включено». До песочного пляжа — считаные минуты. А ещё здесь есть спа и джакузи. Ранее тур стоил 192 тыс.
Каникулы в центре Бангкока (Таиланд) по горящему туру обойдутся в 171 тыс. руб. на двоих. Отель 3* на завтраках предлагает услуги массажистов. Кроме того, здесь работает гольф-центр.
Семь ночей в отеле 4* в ОАЭ на завтраках по горящему туру будут стоить 105 тыс. руб. на двоих. К услугам гостей — международная кухня, бассейн прямо на крыше и бар с диджеем.
Где еще можно недорого отдохнуть
В качестве альтернативы курортам Турции и Египта можно рассмотреть Бахрейн, где температура воздуха и воды гарантированно комфортна на купания и отдыха на пляже, в отличие от Средиземских курортов.
По данным туроператора Space Travel, стоимость горящих туров в Бахрейн начинается от 38,5 тыс. руб. на одного человека. Здесь туристов ждет обширная экскурсионная программа, в которую входит португальский форт, мечеть Al Fateh Grand, древняя деревня Мухарак, национальный музей, открытый зоопарк и многое другое.
Цена турпакета на шесть ночей с перелетом, проживанием в отеле 4* и завтраками стартует от 47,7 тыс. руб. Отель 5* обойдется уже минимум в 91 тыс. рублей на те же шесть дней на одного. В стоимость тура включено проживание, медицинская страховка, авиаперелет регулярным рейсом авиакомпании Gulf Air (перелеты осуществляются на самолетах Airbus Neo).
Где искать горящие туры
Искать горящие туры можно самостоятельно. Для этого есть специальные сайты и приложения-агрегаторы.
В форме поиска туров необходимо задать нужные параметры: город вылета, направление, дату, длительность поездки и количество человек. На некоторых сайтах можно выбрать интервал дат или указать примерную дату вылета, выбрав опцию «± 3 дня». Продолжительность тура также можно задать интервалом.
Можно пойти еще более простым путем. На сайтах-агрегаторах обычно есть раздел «Горящие туры», где собраны все предложения с вылетом в ближайшие даты.
Плюсы горящих путевок
- Экономия. Можно существенно сэкономить без потери первоначально заявленного качества обслуживания.
- Спонтанность. Возможность все бросить и уехать прямо сейчас.
- Комфорт. Сегодня горящий тур — это далеко не всегда что-то дешевое и некачественное. По горящей путевке можно недорого отдохнуть на дорогом курорте или остановиться, к примеру, в роскошном пятизвездочном отеле вместо привычной «трешки».
Минусы горящих путевок
- Неизвестность. Ни один турагент не скажет вам наверняка, когда и куда будет «гореть» тур. Проще купить горящий тур в низкий сезон либо в непопулярные страны.
- Жесткие даты. Практически невозможно найти такой тур под определенные даты. А еще горящий тур очень сложно «поймать» в праздники и в разгар туристического сезона.
- Быстрые сборы. Ограниченное количество времени до отъезда.
- Ограниченный выбор. Приходится выбирать из того, что есть. Невозможно изменить дату вылета, количество дней, курорт и отель.
- Финансовые риски. Невозможность вернуть деньги в случае форс-мажорных обстоятельств, если по каким-то причинам вы не смогли улететь. При отказе от тура менее чем за три — пять дней до вылета туроператоры могут удержать до 80–90% (а в некоторых случаях и 100%) полной стоимости тура.
- Необходимость наличия открытой визы. Когда туры «горят», можно просто не успеть сделать визу. Поэтому для отдыха лучше выбирать безвизовые страны.
Что еще важно знать
Чтобы узнать, действительно туроператор предлагает горящий тур или только маскирует обычный тур с самой низкой ценой и дешевыми отелями, можно сравнить цены на путевки на ближайшие даты при помощи онлайн-систем поиска туров.
Совет: тщательно изучите условия проживания и лишь потом делайте выбор.
Еще один нюанс — проверяйте, не пропадают ли первый и последний дни путешествия. Иногда они «сгорают» из-за позднего или слишком раннего вылета, и тогда ваш отдых сокращается с семи ночей до пяти и перестает быть по-настоящему горящим.
Слишком низкая цена тура — повод насторожиться. Даже если путевка «горит», туроператор не станет продавать ее намного дешевле, чем она стоит на самом деле. Скорее всего, так попытается сделать мошенник. Поэтому покупать горящие путевки следует у проверенных туроператоров и турагентств, которые давно работают на рынке. Лучше выбирать агентство, услугами которого уже пользовались либо вы сами, либо ваши друзья и знакомые. Не лишним будет изучить отзывы на туристических форумах.
Материал подготовлен при участии ГК «Слетать.ру» и туроператора Space Travel.