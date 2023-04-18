Горящие путевки в Турцию, Египет, ОАЭ: сколько стоят и где их искать Куда сегодня можно полететь по спецпредложениям и во сколько это обойдется

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В условия резкого роста цен на заграничные туры горящие путевки позволяют россиянам относительно недорого отдохнуть на зарубежных курортах. В ряде случаев можно сэкономить до 30%, особенно когда до вылета остается не более одного — трех дней. В чем плюсы и минусы таких туров, а также где и как искать горящие предложения, чтобы не прогореть, — в материале NEWS.ru.

Что такое горящий тур

Горящие туры — это, как правило, туры с вылетом в ближайшие дни. Они могут «гореть» за неделю до вылета, а могут — всего за один-два дня (чем ближе вылет, тем ниже цена).

В преддверии туристического сезона туроператоры заранее выкупают места в самолетах у авиаперевозчиков и номера в отелях. Если времени до вылета остается немного, а путевки не проданы, они устанавливают низкие цены на туры, чтобы закрыть хотя бы часть своих расходов.

Бизнес заинтересован в том, чтобы как можно быстрее продать горящий тур. В противном случае потраченные на бронь деньги в буквальном смысле сгорят. Туры с вылетом через несколько недель и тем более месяцев априори не могут быть горящими.

Сколько можно сэкономить

До пандемии экономия достигала 50%, а иногда и больше. Иногда горящие туры стоили даже дешевле, чем перелет в одну сторону. В доковидные времена туристы могли отправиться в любую точку мира, а страны конкурировали за путешественников — предложение нередко превышало спрос. И вероятность получить выгодное предложение была значительно выше.

В 2023 году на выбор путешественникам представлено ограниченное количество стран, а объемы авиаперевозок существенно сократились. И сегодня спрос по большей части превышает предложение, следовательно, горящие туры в классическом понимании на рынке практически отсутствуют. Предложения со скидками все еще можно найти, но это не всегда самые бюджетные варианты отдыха.

Сегодня сэкономить на горящей путевке можно до 10–30%.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Куда можно полететь

По данным «Слетать.ру», в топ направлений, куда сейчас чаще всего летают по горящим турам, — Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд и Россия.

Так, отправиться на недельный (здесь и во всех примерах ниже речь о ближайшей неделе апреля) отдых по горящей путевке в Турцию в отель категории 4* можно за 59 тыс. руб. на двоих. Вылет из Москвы. Вторая пляжная линия, чистейший песок и, разумеется, «всё включено». Раньше такой тур стоил 75 тыс. руб.

Провести отпуск в Египте по горящему туру предлагается за 169 тыс. руб. Это отель 4* с системой питания «все включено». До песочного пляжа — считаные минуты. А ещё здесь есть спа и джакузи. Ранее тур стоил 192 тыс.

Каникулы в центре Бангкока (Таиланд) по горящему туру обойдутся в 171 тыс. руб. на двоих. Отель 3* на завтраках предлагает услуги массажистов. Кроме того, здесь работает гольф-центр.

Семь ночей в отеле 4* в ОАЭ на завтраках по горящему туру будут стоить 105 тыс. руб. на двоих. К услугам гостей — международная кухня, бассейн прямо на крыше и бар с диджеем.

Где еще можно недорого отдохнуть

В качестве альтернативы курортам Турции и Египта можно рассмотреть Бахрейн, где температура воздуха и воды гарантированно комфортна на купания и отдыха на пляже, в отличие от Средиземских курортов.

По данным туроператора Space Travel, стоимость горящих туров в Бахрейн начинается от 38,5 тыс. руб. на одного человека. Здесь туристов ждет обширная экскурсионная программа, в которую входит португальский форт, мечеть Al Fateh Grand, древняя деревня Мухарак, национальный музей, открытый зоопарк и многое другое.

Цена турпакета на шесть ночей с перелетом, проживанием в отеле 4* и завтраками стартует от 47,7 тыс. руб. Отель 5* обойдется уже минимум в 91 тыс. рублей на те же шесть дней на одного. В стоимость тура включено проживание, медицинская страховка, авиаперелет регулярным рейсом авиакомпании Gulf Air (перелеты осуществляются на самолетах Airbus Neo).

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Где искать горящие туры

Искать горящие туры можно самостоятельно. Для этого есть специальные сайты и приложения-агрегаторы.

В форме поиска туров необходимо задать нужные параметры: город вылета, направление, дату, длительность поездки и количество человек. На некоторых сайтах можно выбрать интервал дат или указать примерную дату вылета, выбрав опцию «± 3 дня». Продолжительность тура также можно задать интервалом.

Можно пойти еще более простым путем. На сайтах-агрегаторах обычно есть раздел «Горящие туры», где собраны все предложения с вылетом в ближайшие даты.

Плюсы горящих путевок

Экономия. Можно существенно сэкономить без потери первоначально заявленного качества обслуживания. Спонтанность. Возможность все бросить и уехать прямо сейчас. Комфорт. Сегодня горящий тур — это далеко не всегда что-то дешевое и некачественное. По горящей путевке можно недорого отдохнуть на дорогом курорте или остановиться, к примеру, в роскошном пятизвездочном отеле вместо привычной «трешки».

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Минусы горящих путевок

Неизвестность. Ни один турагент не скажет вам наверняка, когда и куда будет «гореть» тур. Проще купить горящий тур в низкий сезон либо в непопулярные страны. Жесткие даты. Практически невозможно найти такой тур под определенные даты. А еще горящий тур очень сложно «поймать» в праздники и в разгар туристического сезона. Быстрые сборы. Ограниченное количество времени до отъезда. Ограниченный выбор. Приходится выбирать из того, что есть. Невозможно изменить дату вылета, количество дней, курорт и отель. Финансовые риски. Невозможность вернуть деньги в случае форс-мажорных обстоятельств, если по каким-то причинам вы не смогли улететь. При отказе от тура менее чем за три — пять дней до вылета туроператоры могут удержать до 80–90% (а в некоторых случаях и 100%) полной стоимости тура. Необходимость наличия открытой визы. Когда туры «горят», можно просто не успеть сделать визу. Поэтому для отдыха лучше выбирать безвизовые страны.

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Что еще важно знать

Чтобы узнать, действительно туроператор предлагает горящий тур или только маскирует обычный тур с самой низкой ценой и дешевыми отелями, можно сравнить цены на путевки на ближайшие даты при помощи онлайн-систем поиска туров.

Совет: тщательно изучите условия проживания и лишь потом делайте выбор.

Еще один нюанс — проверяйте, не пропадают ли первый и последний дни путешествия. Иногда они «сгорают» из-за позднего или слишком раннего вылета, и тогда ваш отдых сокращается с семи ночей до пяти и перестает быть по-настоящему горящим.

Слишком низкая цена тура — повод насторожиться. Даже если путевка «горит», туроператор не станет продавать ее намного дешевле, чем она стоит на самом деле. Скорее всего, так попытается сделать мошенник. Поэтому покупать горящие путевки следует у проверенных туроператоров и турагентств, которые давно работают на рынке. Лучше выбирать агентство, услугами которого уже пользовались либо вы сами, либо ваши друзья и знакомые. Не лишним будет изучить отзывы на туристических форумах.

Материал подготовлен при участии ГК «Слетать.ру» и туроператора Space Travel.