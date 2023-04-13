Майские праздники: куда поехать на море за границу дешево Помимо Турции и Египта есть еще немало вариантов

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press

По данным туроператоров, объем бронирования туров в майские праздники в 2023 году в полтора раза выше, чем год назад. Россиян не испугало даже падение рубля. Куда дешевле всего полететь за границу в майские праздники, NEWS.ru узнал у представителей ГК «Слетать.ру».

Куда полететь с бюджетом 150 тысяч на двоих

Турция

Турция — самый демократичный вариант в этом сезоне, он пользуется наибольшим спросом у россиян (33% всех заявок, по данным «Слетать.ру»). Турцию любят за большой выбор отелей, систему питания «все включено», богатые экскурсионные возможности, разнообразие развлечений и активную анимацию. Больше всего востребованы туры с проживанием в Аланье, Сиде и Кемере. Кроме того, Турция находится в числе стран, куда россияне могут отправиться на отдых без оформления визы.

Средний чек на направлении составляет порядка 143 тысяч руб. Однако отдохнуть можно гораздо дешевле. Цена недельного тура в Турцию на двоих, включая перелет, проживание в отеле категории 4* по системе «все включено» начинается от 79,9 тыс. руб. Это самый бюджетный вариант.

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press Пляж в Турции

Египет

Египет — второе по популярности направление у наших туристов, на него приходится чуть более 17% заявок. Чисто технически для поездки в Египет россиянам виза нужна, но ее вам сделает пограничник сразу по прилете.

Один из главных туристических центров страны — Шарм-эш-Шейх — известен своими пляжами и возможностями для занятий водными видами спорта. Его выбирает большинство туристов, которые летят в майские праздники в Египет. На втором месте по популярности — Хургада, которая предлагает круглогодичный пляжный отдых с различными вариантами размещения.

За туры в Египет россияне тратят в среднем 208,5 тыс. руб. Но можно уложиться в гораздо меньшую сумму. Так, стоимость туров на 7 дней, включая авиаперелет, проживание в отеле категории 4* по системе «Все включено» стартует от 132,5 тыс. руб.

ОАЭ

На третьем месте — Объединенные Арабские Эмираты, куда отправятся порядка 13,6% путешественников, бронирующих туры в «Слетать.ру». Для поездки в ОАЭ виза не требуется, если россияне планируют находиться в стране с туристическим визитом не более 90 дней каждое полугодие. Практически каждый второй клиент компании выбирает Дубай (46%).

Еще порядка 32% бронирований приходится на Рас-аль-Хайму — этот курорт на берегу Персидского залива предлагает более спокойный отдых, идеально подходящий семейным туристам. В Фуджейру полетят 11,5% туристов.

Отдых в ОАЭ в майские праздники в среднем обходится в 232 тыс. руб. на двоих. Перелет, проживание в течение семи дней в отеле 3* с завтраками стоит от 122 тыс. руб.

Фото: Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance/Global Look Press Пляж в Дубае

Шри-Ланка

Это направление не так популярно в мае у россиян, однако любители все же есть. В мае на западной и южной части острова начинается сезон дождей, а на северо-востоке, напротив, погода улучшается. Наиболее востребованы на предстоящие майские праздники туры с проживанием в Хиккадуве, Унаватуне и Пасикуде.

Туристам из России потребуется виза, ее можно получить онлайн или по прибытии в страну.

Средний чек на двоих — 240 тыс. руб. Однако можно найти вполне демократичные по цене туры. Минимальная стоимость отдыха на Шри-Ланке — 120 тыс. руб., включая авиаперелет, проживание в отеле 3* и завтраки.

Куда поехать тем, кто готов потратить больше

Таиланд

Наиболее востребованы у российских туристов туры с проживанием на Пхукете, в Паттайе, а также на острове Чанг. Для краткосрочной туристической поездки в Таиланд гражданам РФ виза не нужна. Средний чек по турам в Таиланд составляет 163,2 тыс. руб. Недельный отдых на двоих с перелетом, проживанием в отеле 3* и в включёнными в стоимость завтраками стоит 158 тыс. руб.

Куба

Более 90% туристов, отправляющихся в майские праздники на Кубу, выбирают отдых на Варадеро. Курорт богат разными туристическими активностями, в их число входят экскурсии по Гаване. Виза не требуется.

На отпуск на Кубе туристы тратят в среднем 241 тыс. руб. Кубинские майские каникулы в отеле 4* по системе «все включено» обойдутся как минимум в 201 тыс. руб.

Мальдивы

Отдых на Мальдивах прекрасен в любое время года. Абсолютное большинство объектов размещения здесь представляют собой острова-курорты, где можно насладиться уединением и девственной природой. В среднем на отпуск на Мальдивах россияне тратят 386 тыс. руб. Минимальные цены в период майских праздников начинаются от 206 тыс. руб. на двоих за недельный тур с проживанием в отеле категории 3* с завтраками.

Фото: Martin Moxter/imageBROKER.com/Global Look Press Пляж на Мальдивах

На сколько ехать

Напомним: всего в мае 2023 года 11 нерабочих дней — восемь из них выпадают на выходные субботу и воскресенье, а три — это праздничные: 1, 8 и 9 мая. Таким образом, в месяце будет три дополнительных выходных. Выходные дни в мае 2023 года для тех, кто работает на пятидневке, это 29, 30 апреля, 1 мая; 6, 7, 8 и 9 мая. Если позволяет работа, можно взять отпуск и отдохнуть целых 11 дней (с 29 апреля по 9 мая).

В Турцию и Египет россияне едут преимущественно на 8–9 ночей, в ОАЭ — на 7–8 ночей, в Таиланд и на Шри-Ланку — на 10–11 ночей, на Кубу — на 11–12 ночей.

Когда лучше покупать тур

Поездки в майские выходные, как правило, планируют заранее, чтобы успеть забронировать понравившийся отель и выбрать подходящую категорию номера.

Приобретая путевку заранее, можно сэкономить. Чем ближе к дате вылета, тем дороже. Да и на горящие предложения вряд ли стоит рассчитывать, в том числе из-за растущего спроса. Так, объем бронирования туров в майские праздники, по данным «Слетать.ру», в настоящий момент в 1,5 раза превышает соответствующий показатель за аналогичной период 2022 года. Поэтому дешевле купить тур не получится. Скорее, наоборот. На фоне падающего рубля путевки за границу, скорее всего, подорожают, так как все контракты туроператоров с отелями заключены в валюте.

Хорошая новость в том, что сейчас россиянам доступен больший ассортимент направлений, чем еще год назад. Например, в сезоне-2022 туристы отдохнули в период майских праздников в восьми странах, а на предстоящие выходные в мае они уже забронировали туры в более чем 20 стран, отмечают в ГК «Слетать.ру».