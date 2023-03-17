Названы самые выгодные месяцы для оплачиваемых отпусков в 2023 году Эксперт Краснянская назвала самые выгодные месяцы для оформления отпусков в 2023 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оплачиваемые отпуска стоит брать в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. Об этом NEWS.ru заявила руководитель HR службы юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская. Наиболее подходящими месяцами в этом году станут март, август и октябрь.

Отпуск в 2023 году лучше брать в марте (22 рабочих дня), августе (23 рабочих дня) или октябре (22 рабочих дня). А невыгодно было это делать в январе (17 рабочих дней) и феврале (18 рабочих дней), — сказала Краснянская.

Май с 20 рабочими днями будет не самым выгодным, но и не самым убыточным месяцем в плане отпускных, добавляет эксперт.

Невыгодно будет брать дни между праздниками или в конце мая. Выгодно брать вместе с выходными и праздничными днями (отпуск продлевается на число праздничных дней. — NEWS.ru.). Также вы не потеряете, если оформите весь отпуск в 28 дней, — заявила Краснянская.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, сколько стоит отдых в безвизовых странах на майские праздники. Стоимость семидневного тура в Турцию на двоих начинается от 100 тыс. руб. Сюда входит перелет регулярными рейсами и проживание в отеле 4* с завтраками. Пляжный отдых в Египте (Хургада) в отеле 4* на семь ночей на двоих по системе «все включено» стоит от 170 тыс. руб. Перелет регулярными рейсами. Цена на туры в ОАЭ (Рас-эль-Хайма) на двоих начинаются от 124 тыс. руб. В состав тура входят регулярные перелеты, проживание в отеле отель 4* (6 ночей), питание — завтраки.