Куда поехать без визы на майские праздники: топ-10 стран с ценами NEWS.ru составил список стран, куда россияне могут отправиться на отдых без оформления визы

Фото: Ahmed Gomaa/XinHua/Global Look Press

Несмотря на закрытие западных границ, существует немало мест, куда россияне могут отправиться на отдых без визы. В преддверии майских праздников NEWS.ru публикует список стран, которые реально посетить либо вообще без специального разрешения на въезд, либо легко оформив его онлайн или по приезде. И приводит цены на отдых в самых популярных у россиян безвизовых странах.

Турция

Одно из самых любимых направлений у российских туристов. Россияне могут находиться в Турции без визы до 90 дней в течение каждых 180 дней (но непрерывно — только 60 дней). Рекомендуется иметь при себе подтверждение гостиничной брони, обратный билет, а также медицинскую страховку. На таможенном контроле также могут попросить подтвердить финансовую «подушку безопасности» из расчета $50 в сутки на человека.

Египет

Чисто технически для поездки в Египет россиянам виза нужна, но ее вам сделает пограничник сразу по прилете. Это так называемая въездная виза («таашира ад-духуль»). Стоит она $25 и действует 30 дней. Оформить въездную визу также можно заранее — в консульском отделе посольства Египта в Москве или на официальном портале.

Туристы же, которые прилетают прямыми рейсами на курорты в провинции Южный Синай, бесплатно получают «синайский штамп». Он дает право в течение 15 дней находиться на территории Шарм-эш-Шейха, Дахаба, Нувейба, Табы и посетить монастырь Святой Екатерины на горе Синай.

Загранпаспорт должен быть действителен в течение как минимум шести месяцев после предполагаемой даты въезда в Египет. Медицинскую страховку для поездки не требуют, но ее все-таки лучше оформить.

Фото: Jack Kurtz/ZUMAPRESS.com/global Look Press Паттайя, Тайланд

Таиланд

С октября 2022 года по 31 марта 2023 года власти Таиланда разрешили россиянам находиться в стране без визы до 45 дней (обычно срок составляет не более 30 дней). В аэропорту по прилете просто поставят штамп в паспорте. Через 45 дней можно продлить срок пребывания еще на 7 дней. А если в течение этого периода выехать, а затем снова въехать в страну, срок пребывания начнут отсчитывать заново.

Требований к срокам действия загранпаспорта как таковых нет, однако авиакомпании, по внутренним инструкциям, могут отказать в посадке на рейс, если действие паспорта истекает ранее, чем через шесть месяцев с даты въезда в Таиланд.

Объединенные Арабские Эмираты

Россиянам для поездки в ОАЭ виза не требуется, если они планируют находиться в стране с туристическим визитом не более 90 дней каждое полугодие. Прибыв в аэропорт города Дубая, нужно просто предъявить загранпаспорт на пограничном контроле. Документ должен быть действителен более шести месяцев после выезда из Эмиратов. И необходимо оформить медстраховку.

Тунис

Находиться в стране без визы россияне могут до 90 дней. Загранпаспорт должен быть действителен не менее шести месяцев с даты окончания тура — за каждую неделю просрочки будет взиматься штраф в 10 тунисских динаров. При въезде в Тунис необходимо заполнить несложную анкету, предъявить туристический ваучер и обратные билеты.

Фото: Xu Supei/XinHua/Global Look Press Медина, Тунис

Куба

Гражданам РФ разрешено пребывать на территории республики без оформления визы до 90 дней. Загранпаспорт должен быть действителен не менее месяца с даты вылета с острова.

Кроме того, у всех туристов, прилетающих на Кубу, должны быть следующие документы: авиабилеты туда и обратно, ваучер (если путешественник приобрел путевку), медицинский полис на весь срок пребывания на острове. Если вы приезжаете не по путевке, придется подтвердить финансовую «подушку безопасности» из расчета $50 на сутки (например, справку из банка о покупке необходимой суммы в валюте). Если был приобретен тур в туристической фирме, то подтверждать финансовое состояние не нужно.

Марокко

Россияне могут пребывать в Марокко без визы до 90 дней. Загранпаспорт должен действовать не менее шести месяцев с даты выезда из страны. Страховка не обязательна, но крайне желательна (медицина в Марокко достаточно дорогая). Также пограничники могут проверить обратные авиабилеты, билеты в третью страну или подтвержденную бронь отеля.

Венесуэла

Россияне могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории Венесуэлы без виз 90 дней в течение каждого полугодия начиная с даты первого въезда. Для въезда потребуется загранпаспорт со сроком действия не менее чем на полгода.

Доминиканская Республика

Россиянам разрешено пребывать в стране без визы 60 дней. Раньше при въезде в Доминикану иностранные туристы должны были платить визовый сбор в размере $10 (за туристическую карту). В 2018-м это правило отменили. Паспорт туриста должен действовать не менее шести месяцев со дня въезда в страну.

Мальдивы

Мальдивская Республика входит в список стран, для посещения которой гражданам РФ не требуется предварительное оформление визы. С момента въезда туристы могут находиться на территории Мальдив в течение 90 дней. При прохождении паспортного контроля туристу необходимо иметь заграничный паспорт со сроком действия не менее месяца с момента въезда, обратный авиабилет, туристический ваучер. Также вместо билета и брони отеля можно предоставить подтверждение финансовых средств, «достаточных для поддержки пребывания на Мальдивах», указывает иммиграционная служба республики.

Сдавать ПЦР-тест перед поездкой не нужно. Однако придется заполнить онлайн-декларацию о здоровье. Это нужно сделать в течение 96 часов до вылета на Мальдивы и за такой же срок до обратного рейса.

Фото: Marc Rasmus/imageBROKER.com/Global Look Press Мальдивские острова

Сколько стоит отдых в безвизовых странах на майские праздники

Информацию о путевках NEWS.ru предоставил туроператор Space Travel.

Стоимость семидневного тура в Турцию на двоих начинается от 100 тыс. руб. Сюда входит перелет регулярными рейсами и проживание в отеле 4* с завтраками.

Пляжный отдых в Египте (Хургада) в отеле 4* на семь ночей на двоих по системе «все включено» стоит от 170 тыс. руб. Перелет регулярными рейсами.

Цена на туры в ОАЭ (Рас-эль-Хайма) на двоих начинаются от 124 тыс. руб. В состав тура входят регулярные перелеты, проживание в отеле отель 4* (6 ночей), питание — завтраки.

Стоимость тура на Мальдивы (Северный Мале) на двоих с перелетом на регулярных рейсах и семью ночами в отеле категории 4* на завтраках начинается от 314 тыс. руб.

Отдых в Таиланде (Паттайя) обойдется путешественника минимум в 188 тыс. руб. на двоих. Сюда входят перелет, семь ночей в отеле 4* и завтраки.

Куда еще можно поехать из России без визы

Список стран, которые россияне могут посетить без визы, насчитывает несколько десятков государств. Кроме вышеназванных, самые посещаемые из них:

Вьетнам. Срок пребывания без визы — до 15 дней.

Республика Корея. До 60 дней. Однако нужно получить разрешение K-ETA онлайн. Если это сделать не получится, придётся получать визу в посольстве Южной Кореи в Москве или Петербурге.

Мексика. До 180 дней. На сайте посольства Мексики в Москве оформляется бесплатное электронное разрешение.

Маврикий. До 60 дней, но не более 90 дней в течение 180 дней.

Израиль. Катар. Колумбия. До 90 дней в течение 180 дней.

Малайзия. Мьянма. Сейшельские острова. Филиппины. Черногория. До 30 дней.

Фото: Gong Bing/Xinhua/Global Look Press Котор, Черногория

Какие страны могут стать безвизовыми для россиян

В перспективе безвизовыми для россиян могут стать еще 11 государств: Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Багамы, Барбадос, Гаити, Замбия, Кувейт, Малайзия, Мексика, Тринидад и Тобаго. По словам замминистра иностранных дел РФ Евгения Иванова, проекты межправительственных соглашений о безвизовых поездках граждан находятся на различных стадиях проработки.