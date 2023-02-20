Число погибших при землетрясении в Турции превысило 41 тысячу

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Братские могилы для жертв землетрясения в Адыямане, Турция

Число погибших в результате землетрясения на юго-востоке Турции выросло до 41 156, сообщает Anadolu со ссылкой на заявление директора управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнуса Сезера. Он призвал граждан оказывать помощь пострадавшим, приносить продукты и средства личной гигиены.

Президент AFAD Юнус Сезер объявил, что 41 156 человек погибли в результате землетрясений, — приводит агентство слова представителя AFAD.

По данным управления, разборы завалов были проведены на месте 20 870 зданий.

Утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошли два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подземные толчки ощущались с интервалом в девять часов. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган впоследствии заявил, что разрушительная сила землетрясений была сравнима с мощностью 500 атомных бомб. Некоторые пострадавшие оставались под завалами больше недели. Накануне, на 14-е сутки после землетрясения спасатели из Киргизии нашли трех человек. Всего извлекли пять человек, но двое из них были мертвы.

Во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что пережившие удар стихии могут столкнуться с угрозой эпидемии. Перебои с поставками еды и воды, нехватка вещей первой необходимости, антисанитария — все это может привести к «вторичной катастрофе», считают специалисты ВОЗ.