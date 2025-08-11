ЦАХАЛ нанесла смертельный удар по палатке журналистов в секторе Газа ЦАХАЛ ударила по палатке журналистов Al Jazeera в секторе Газа

ЦАХАЛ атаковала палатку журналистов возле больницы Аль-Шифа в секторе Газа. В результате погибли два корреспондента и два оператора Al Jazeera, о чем информировал телеканал.

Представители израильской армии при этом заверили, что нанесли удар «по террористу, который выдавал себя за журналиста Al Jazeera». Их объект якобы руководил организацией ракетных атак.

Ранее стало известно, что правительство Израиля поручило военным ликвидировать два ключевых оплота движения ХАМАС в секторе Газа. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху пояснил, что речь идет о городских кварталах Газы и лагерях беженцев в центральной части анклава, где еще сохраняются боевые группы движения.

До этого Нетаньяху заявил, что армия страны установит временный контроль над Газой, но конечной целью является передача территории под управление арабских структур, которые смогут гарантировать порядок. Перед передачей управления израильские власти намерены сформировать специальную зону безопасности по периметру территории, добавил он.