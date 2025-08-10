ЦАХАЛ ликвидировал ракетную установку в Газе, из которой обстреляли Израиль

Израильская армия (ЦАХАЛ) ликвидировала ракетную установку в секторе Газа, с которой ранее в этот день были обстреляны израильские территории, сообщила армейская пресс-служба. Отмечается, что удар был нанесен по позиции в районе Эш-Шуджаия на востоке города Газа.

Армия обороны Израиля уничтожила в районе Эш-Шуджаия ракетную установку, из которой террористы ХАМАС ранее сегодня выпустили две ракеты по израильским населенным пунктам, — говорится в сообщении.

Ранее в МИД России заявили, что расширение военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа вызывает осуждение и чревато усугублением там гуманитарной ситуации. В ведомстве отметили, что Москва выступает за прекращение огня в секторе, освобождение всех заложников и обеспечение доступа жителей палестинского анклава к гумпомощи.

До этого правительство Израиля утвердило стратегический план премьер-министра Биньямина Нетаньяху по установлению военного контроля над всей территорией сектора Газа. Отмечается, что израильская армия продолжит операцию против ХАМАС, одновременно оказывая гуманитарную помощь гражданскому населению вне зон боевых действий.