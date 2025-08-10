Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 20:27

ЦАХАЛ ликвидировал ракетную установку в Газе, из которой обстреляли Израиль

Фото: Ilia Yefimovich/Global Look Press

Израильская армия (ЦАХАЛ) ликвидировала ракетную установку в секторе Газа, с которой ранее в этот день были обстреляны израильские территории, сообщила армейская пресс-служба. Отмечается, что удар был нанесен по позиции в районе Эш-Шуджаия на востоке города Газа.

Армия обороны Израиля уничтожила в районе Эш-Шуджаия ракетную установку, из которой террористы ХАМАС ранее сегодня выпустили две ракеты по израильским населенным пунктам, — говорится в сообщении.

Ранее в МИД России заявили, что расширение военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа вызывает осуждение и чревато усугублением там гуманитарной ситуации. В ведомстве отметили, что Москва выступает за прекращение огня в секторе, освобождение всех заложников и обеспечение доступа жителей палестинского анклава к гумпомощи.

До этого правительство Израиля утвердило стратегический план премьер-министра Биньямина Нетаньяху по установлению военного контроля над всей территорией сектора Газа. Отмечается, что израильская армия продолжит операцию против ХАМАС, одновременно оказывая гуманитарную помощь гражданскому населению вне зон боевых действий.

Израиль
ЦАХАЛ
сектор Газа
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Китайцы при разводе не смогли поделить 29 кур и съели одну
Задержание предателя стоило жизни одному полицейскому под Архангельском
Над Германией заметили более 500 неизвестных дронов
Зарезавшая своих детей екатеринбурженка оставила предсмертную записку
В Запорожской области под массированный артобстрел попал целый город
ЦАХАЛ ликвидировал ракетную установку в Газе, из которой обстреляли Израиль
Постпредство России в ООН осудило Панаму за одно решение по Палестине
Генсек НАТО раскрыл судьбу поставок вооружения Украине
Рыбак семь часов сражался с рекордным по размерам чудовищем
Императорское абрикосовое варенье на зиму: роскошный рецепт
Открылась новая деталь о встрече Путина и Трампа на Аляске
На Западе обругали Зеленского после «территориальных» истерик
«Помалкивать в тряпочку»: депутат Госдумы обратился к Зеленскому с советом
Гладков раскрыл судьбу трех бойцов «Орлана», пострадавших из-за атаки ВСУ
«Орешник» для Трампа, Захарова — Суперженщина, долги Слепакова: что дальше
Школьник нашел способ получить альпаку с помощью дождевых червей
Раскрыты подробности смерти женщины после отравления чачей из Сочи
Хреновина, от которой все без ума, — секрет в портвейне
Короткое замыкание устроило переполох в отделе полиции
Появился прогноз погоды на вторую декаду августа в Москве
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять
Мир

Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.