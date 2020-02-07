https://static.news.ru/photo/3bea8d32-498a-11ea-93bb-fa163e074e61_660.jpg Роберт Макэр Фото: UK Government./Wikimedia

Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр вернулся в Тегеран, откуда уехал около трёх недель назад.

По возвращении в Иран дипломат рассказал, что его визит на родину был важной поездкой, запланированной некоторое время назад. Во время пребывания в Великобритании он встретился с главой МИДа страны Домиником Раабом, подчёркивает Reuters.

В середине января посол улетел в Лондон. Это произошло после того, как Макэра задержали по обвинению в «подстрекательстве» и «организации подозрительных движений» в Тегеране, назвав «нежелательным элементом». Правоохранители посчитали его участником протестных акций. Британский дипломат заявил, что он был участником акции памяти жертв трагедии с украинским Boeing, который сбили ракетой ПВО Ирана.

Власти страны заявили, что подумают о высылке посла. Заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи назвал задержание Макэра ошибкой. Он уточнил, что глава дипмиссии был отпущен через 15 минут после того, как его личность была установлена, писал NEWS.ru.