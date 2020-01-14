https://static.news.ru/photo/63ccabc8-36bb-11ea-99fd-fa163e074e61_660.jpg Роберт Макэр Фото: HMATehran/twitter.com

Иранские власти не исключают возможность высылки посла Великобритании Роберта Макэра после его участия в протестах в Тегеране. Об этом проинформировал представитель судебной власти страны Голям Хосейн Исмаили.

По его словам, у Тегерана для этого есть все законные основания.

В международном праве такие люди считаются нежелательными персонами, и наш народ ожидает, что он будет выслан из страны. Также этого требует и международное сообщество, — цитирует Исмаили РИА Новости.

В случае принятия такого решения процедура будет происходить в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, уточнил он.

11 января иранские СМИ сообщили о задержании британского посла по обвинению в «подстрекательстве» и «организации подозрительных движений» в Тегеране. Правоохранители посчитали, что Макэйр не только принимал участие в акции протеста, но и координировал действия демонстрантов. Дипломат провёл в полиции несколько часов, но потом его отпустили. При этом глава дипмиссии все обвинения отвергает.

Жители нескольких городов Ирана вышли на протестные акции после того как иранские военные взяли на себя ответственность за сбитый Boeing 737 «Международных авиалиний Украины». Демонстранты требуют отставки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Boeing 737-800, который выполнял рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января вскоре после вылета. Погибли 167 пассажиров — граждане Ирана, Канады, Швеции, Германии, Афганистана и Украины — и девять членов экипажа.

Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные. Они заявили, что лайнер был сбит по ошибке: его приняли за американский военный самолёт.