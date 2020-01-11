https://static.news.ru/photo/7828b6f2-34b8-11ea-afac-fa163e074e61_660.jpg Али Хаменеи Фото: Khamenei.Ir/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress

Жители других городов Ирана, таких как Исфахан и Шираз, присоединились к протестующим в Тегеране. Об этом сообщает иранский портал Al Arabiya.

Протестующие в Тегеране заявляют, что «Сулеймани — убийца, как и его лидер Хаменеи». Иранцы и активисты сообщают, что демонстрации распространяются на другие города, такие как Исфахан и Шираз, — говорится в сообщении Al Arabiya.

“Soleimani is a murderer, and his leader (Khamenei) is also a murderer,” protesters in Tehran, Iran, chant as activists say demonstrations are spreading to other cities like Isfahan and Shiraz. https://t.co/muQwHKWqUu pic.twitter.com/F6BrrN2HK5 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 11, 2020

На акции протеста вышли тысячи иранцев из разных городов, после сообщения о том, что иранские ракеты сбили украинский пассажирский лайнер. Спецназ пытается разогнать протестующих, применяется слезоточивый газ. Иранцы возмущаются тем, что власти не закрыли аэропорты, ожидая возможного удара США. Протестующие требуют отставок, а не простых извинений, писал NEWS.ru ранее.