Жители других городов Ирана, таких как Исфахан и Шираз, присоединились к протестующим в Тегеране. Об этом сообщает иранский портал Al Arabiya.
Протестующие в Тегеране заявляют, что «Сулеймани — убийца, как и его лидер Хаменеи». Иранцы и активисты сообщают, что демонстрации распространяются на другие города, такие как Исфахан и Шираз, — говорится в сообщении Al Arabiya.
На акции протеста вышли тысячи иранцев из разных городов, после сообщения о том, что иранские ракеты сбили украинский пассажирский лайнер. Спецназ пытается разогнать протестующих, применяется слезоточивый газ. Иранцы возмущаются тем, что власти не закрыли аэропорты, ожидая возможного удара США. Протестующие требуют отставок, а не простых извинений, писал NEWS.ru ранее.