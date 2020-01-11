https://static.news.ru/photo/541af4dc-3521-11ea-96a1-fa163e074e61_660.jpg Роберт Макэйр Фото: Rob Macaire/twitter.com

Роберт Макэйр, занимающий пост посла Великобритании в Иране, опроверг обвинения властей Исламской Республики в том, что он принимал участие в демонстрациях и руководил толпой. Об этом дипломат написал в Twitter.

Как пояснил Макэйр, он шёл не на акцию протеста, а на акцию памяти, посвящённую жертвам трагедии с украинским Boeing, который сбили ракетой ПВО Ирана.

Я не принимал участия в митингах и могу это подтвердить! Я шёл на то, что было заявлено как бдение в память о жертвах катастрофы с украинским самолётом. Это нормально отдать дать уважения погибшим, некоторые из которых были британцами, — утверждает Макэйр.

По его словам, он покинул место событий через пять минут, после того как в толпе начали выкрикивать антиправительственные лозунги.

تاکیدمیکنم که من درهیچ تظاهراتی شرکت نکردم! من به مراسم یادبود افرادی که در سانحه ناگوار سقوط هواپیمای #PS752 بودند رفتم.طبیعیست که نسبت به کشته شدگان ادای احترام کنمتعدادی ازآنها بریتانیایی بودند.پس از۵ دقیقه هنگامی که عده ای شروع به شعاردادن کردن محل را ترک کردم. — Rob Macaire (@HMATehran) 12 января 2020 г.

Иранские СМИ в субботу сообщили о задержании британского посла по обвинению в «подстрекательстве» и «организации подозрительных движений» в Тегеране. Правоохранители посчитали, что Макэйр не только принимал участие в акции протеста, но и координировал действия демонстрантов возле Технологического университета имени Амира Кабира. Дипломат провёл в полиции несколько часов, но потом его отпустили

После того, как иранские военные взяли на себя ответственность за сбитый Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», жители нескольких городов Ирана вышли на акции протестов против правительства страны. Иранцы требуют отставки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Как писал NEWS.ru, 12 января посла Великобритании ждут в Министерстве иностранных дел Ирана.