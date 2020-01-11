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Жители других городов Ирана, таких как Исфахан и Шираз, присоединились к протестующим в Тегеране. Об этом сообщает иранский портал Al Arabiya.

Жители других городов Ирана, таких как Исфахан и Шираз, присоединились к протестующим в Тегеране. Об этом сообщает иранский портал Al Arabiya. Протестующие в Тегеране заявляют, что «Сулеймани — убийца, как...