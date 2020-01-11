Посла Великобритании в Иране Роберта Макэйра задержали по обвинению в «подстрекательстве» и «организации подозрительных движений» в Тегеране. Об этом
Роберт Макэйр, посол Великобритании в Иране, был задержан «на несколько часов» по обвинению в «подстрекательстве и организации подозрительных движений» перед университетом Амира Кабира, — говорится в сообщении иранского информационного агентства Tasnim.
Теперь посол должен будет явиться 12 января в Министерство иностранных дел Ирана.
Как сообщал NEWS.ru ранее, жители нескольких городов Ирана вышли на акции протестов против правительства страны. Иранцы требуют отставки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи после того, как Тегеран заявил, что его военные по ошибке сбили украинский самолёт.
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