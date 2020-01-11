https://static.news.ru/photo/42af2992-3540-11ea-8367-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Али Ширази — представитель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи — заявил, что протесты в Тегеране являются заговором Соединённых Штатов и Израиля.

В Тегеране второй день идут протесты после того, как власти Ирана признали, что по ошибке сбили Boeing 737 «Международных авиалиний Украины».

Они лгут, что наш враг — это Америка, наш враг прямо здесь, — скандируют протестующие.

Иранские СМИ в субботу, 11 января, сообщили о задержании британского посла по обвинению в «подстрекательстве» и «организации подозрительных движений» в Тегеране. Правоохранители посчитали, что Макэйр не только принимал участие в акции протеста, но и координировал действия демонстрантов возле Технологического университета имени Амира Кабира. Дипломат провёл в полиции несколько часов, но потом его отпустили.

Как ранее писал NEWS.ru, МИД Ирана создал круглосуточную телефонную горячую линию для помощи семьям погибших в авиакатастрофе Boeing «Международных украинских авиалиний» в Тегеране.