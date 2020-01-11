Фото: Mohammad Javad Abjoushak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

МИД Ирана создал круглосуточную телефонную горячую линию для помощи семьям погибших в авиакатастрофе Boeing «Международных украинских авиалиний» МАУ в Тегеране.

В рамках практических мер по оказанию помощи семьям жертв трагической катастрофы МИД создал горячую линию, которая будет работать круглосуточно, — написал глава иранского ведомства Мохаммад Джавад Зариф.

Он добавил, что посольствам Ирана поручено оказывать родственниками погибших всю необходимую помощь.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни. На борту самолёта было 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил.

Как ранее писал NEWS.ru, Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху считает, что иранские власти лгали всему миру по поводу крушения лайнера «Международных авиалиний Украины».

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