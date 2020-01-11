https://static.news.ru/photo/39482574-353c-11ea-9436-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mohammad Javad Abjoushak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

МИД Ирана создал круглосуточную телефонную горячую линию для помощи семьям погибших в авиакатастрофе Boeing «Международных украинских авиалиний» МАУ в Тегеране.

В рамках практических мер по оказанию помощи семьям жертв трагической катастрофы МИД создал горячую линию, которая будет работать круглосуточно, — написал глава иранского ведомства Мохаммад Джавад Зариф.

As part of practical measures to assist families of victims of #PS752 tragic disaster, the Ministry of Foreign Affairs has set up a hotline. It is manned 24/7.



Number: +98 21 61153009



Embassies have also been instructed to facilitate assistance to families/friends of victims. — Javad Zarif (@JZarif) January 12, 2020

Он добавил, что посольствам Ирана поручено оказывать родственниками погибших всю необходимую помощь.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни. На борту самолёта было 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил.

Как ранее писал NEWS.ru, Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху считает, что иранские власти лгали всему миру по поводу крушения лайнера «Международных авиалиний Украины».