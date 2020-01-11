https://static.news.ru/photo/c033855c-353b-11ea-af6e-fa163e074e61_660.jpg Биньямин Нетаньяху Фото: Aristidis Vafeiadakis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху считает, что иранские власти лгали всему миру по поводу крушения лайнера «Международных авиалиний Украины». Об этом политик заявил во время заседания кабинета министров.

По мнению Нетаньяху, Тегеран обманывал всех по ситуации со сбитым Boeing 737 также, как и со своей ядерной программой, передаёт РИА Новости.

С самого начала в Тегеране знали, что это они сбили украинский самолёт. Они знали, что он был сбит непреднамеренно, но соврали они намеренно. Они обманули весь мир, — заявил премьер Израиля.

По мнению Нетаньяху, действия Ирана полностью противоречат тому, как должно поступать цивилизованное государство. Израильский лидер также выразил соболезнования «жертвам обмана и халатности».

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни. На борту самолёта было 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил.

11 января, в субботу, вооружённые силы республики заявили, что украинский лайнер сбили случайно: он пролетал рядом с военным объектом и был принят за вражеский. Президент Ирана сказал, что глубоко сожалеет об этой страшной трагедии, и принёс соболезнования родственникам жертв катастрофы.

Как писал NEWS.ru, ранее службы безопасности Ирана предупредили семьи погибших, что они не получат тела жертв авиакатастрофы, если дадут интервью персидским СМИ.