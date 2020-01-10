https://static.news.ru/photo/c6da6910-3433-11ea-bd29-fa163e074e61_660.jpg Хасан Рухани Фото: president.ir

Тегеран выражает глубокое сожаление из-за допущенной ошибки со сбитым лайнером «Международных авиалиний Украины». Об этом заявил президент республики Хасан Рухани.

Иран глубоко сожалеет об этой катастрофической ошибке, которая привела к великой трагедии, — написал Рухани в Twitter.

Президент Ирана пообещал продолжать расследование до тех пор, пока не выяснятся все обстоятельства случившегося, и привлечь к ответственности каждого причастного к катастрофе.

Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ, выполнявший рейс Тегеран — Киев, разбился через две минуты после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране 8 января рано утром. По данным МАУ, на борту находились 176 человек. Из них девять членов экипажа. В авиакатастрофе никто не выжил. Глава украинского МИДа Вадим Пристайко сообщил, что среди погибших — 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 поданных Швеции, четверо граждан Афганистана, три гражданина ФРГ и трое подданных Великобритании.

11 января власти Исламской Республики сообщили о том, что украинский самолёт был сбит «непреднамеренно». Как следует из официального сообщения иранских властей, причиной трагедии стал «человеческий фактор», писал NEWS.ru.