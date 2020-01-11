https://static.news.ru/photo/c4fac2b8-352b-11ea-b922-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Службы безопасности Ирана предупредили семьи погибших при крушении Boeing МАУ, что они не получат тела, если дадут интервью персидскоязычным СМИ.

Об этом сообщает издание Al Arabiya.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолёта было 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил.

11 января, в субботу, вооружённые силы республики заявили, что украинский лайнер сбили случайно: он пролетал рядом с военным объектом и был принят за вражеский. Президент Ирана сказал, что глубоко сожалеет об этой страшной трагедии, и принёс соболезнования родственникам жертв катастрофы.

Как ранее писал NEWS.ru, трагическая ошибка Корпуса стражей исламской революции (КСИР), из-за которой был случайно сбит самолёт «Международных авиалиний Украины», не затмевает его заслуги перед страной.