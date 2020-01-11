https://static.news.ru/photo/cc304a8e-3522-11ea-9bec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Трагическая ошибка Корпуса стражей исламской революции (КСИР), из-за которой был случайно сбит самолёт «Международных авиалиний Украины», не затмевает его заслуги перед страной. Об этом заявил депутат меджлиса Ахмад Алиреза Бейги после закрытой встречи парламентариев с командующим элитными частями страны Хосейном Салами.

Эта огромная утрата не должна стать основанием для того, чтобы забывать про самопожертвование КСИР, который на протяжении всей своей истории защищал Иран, — призвал Бейги.

Он считает, что эту структуру разрушать нельзя. По словам депутата, элитное военное подразделение на закрытой встрече единогласно поддержали и консерваторы, и реформаторы, передаёт агентство Mehr.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолёта было 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил.

11 января, в субботу, вооружённые силы республики заявили, что украинский лайнер сбили случайно: он пролетал рядом с военным объектом и был принят за вражеский. Президент Ирана сказал, что глубоко сожалеет об этой страшной трагедии, и принёс соболезнования родственникам жертв катастрофы.

Как писал NEWS.ru, Вашингтон в качестве стратегии относительно Тегерана после обострения ситуации на Ближнем Востоке выбрал изоляцию Исламской Республики в дипломатическом и экономическом плане, заявила ранее представитель Госдепартамента Морган Ортагус.