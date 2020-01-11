https://static.news.ru/photo/3c9a3e92-350f-11ea-b0d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Saeid Zareian/dpa/Global Look Press

Вашингтон в качестве стратегии относительно Тегерана после обострения ситуации на Ближнем Востоке выбрал изоляцию Исламской Республики в дипломатическом и экономическом плане. Об этом заявила представитель Госдепартамента Морган Ортагус.

Как отметила Ортагус в эфире Fox News, вопрос о стратегии Штатов после убийства главы иранского элитного спецподразделения «Кудс» КСИР Касема Сулеймани и ответных действий Ирана — ракетной атаке на базу американцев в Ираке — задают буквально со всех сторон.

Суть нашей стратегии в дипломатической и экономической изоляции Ирана до тех пор, пока он не будет вести себя как нормальное государство, — сказала представитель Госдепа.

Очередная волна недовольства действиями Исламской Республики в Штатах прошла после задержания посла Великобритании Роберта Макэйра в Тегеране. Внешнеполитическое ведомство США осудило этот шаг и обвинило Тегеран в нарушении международного права. После этого Госдеп призвал Иран принести публичные извинения британской стороне.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 3 января после того, как США нанесли ракетный удар в районе аэропорта Багдада. Во время атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани, который командовал элитным спецподразделением «Кудс» КСИР. Хозяин Белого дома Дональд Трамп объяснил ликвидацию Сулеймани тем, что военачальник планировал взорвать четыре американских посольства. Тегеран ответил Вашингтону и выпустил ракеты по базе Айн эль-Асад в Ираке в ночь на 8 января. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Трамп после атаки заявил, что «всё в порядке».

Как писал NEWS.ru, ранее американские военные, размещённые на базе Айн эль-Асад в Ираке, рассказали, что их заранее предупредили об атаке Ирана. Солдаты смогли укрыться примерно за два с половиной часа до начала операции.