https://static.news.ru/photo/eb1e7686-3433-11ea-af24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/Xinhua/Global Look Press

Президент Ирана Хасан Рухани выразил сожаление в связи с тем, что военные страны по ошибке уничтожили украинский самолёт.

Рухани заявил также, что военные силы Ирана были приведены в стопроцентную боевую готовность в связи с конфликтом с Соединёнными Штатами после убийства генерала Касема Сулеймани, что и привело, по мнению президента, к трагедии.

В условиях поступавших со стороны американского режима-агрессора угроз и запугивания иранской нации, после мученической смерти генерала Касема Сулеймани вооруженные силы Ирана были приведены в стопроцентную боевую готовность для защиты от вероятных атак со стороны США. К сожалению, человеческий фактор и ошибочный пуск привели к большой катастрофе, вызывающей сожаление. Как президент Ирана я выражаю соболезнования семьям жертв этой горестной катастрофы, — цитирует обращение иранского лидера РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, 11 января правительство Ирана сообщило о том, что пассажирский лайнер «Международных авиалиний Украины» был сбит иранскими военными «непреднамеренно».