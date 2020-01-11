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Бывший руководитель автоконцерна Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон признаёт, что его побег из Японии является нарушением закона. По его словам, он вынужден был так поступить, потому что не мог рассчитывать на справедливый суд в островном государстве.

Я почувствовал, что надеяться больше не на что. Выезд из страны был нарушением закона, — отметил Гон в интервью японской газете «Асахи». Он подчеркнул, что представители закона отказали ему во...