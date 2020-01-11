Члены иранского парламента объявили о подготовке законопроекта об изгнании из республики посла Великобритании. Ранее посол Роберт Макэйр был задержан на несколько часов за организацию и участие в протестах в Тегеране.
Группа членов парламента Ирана готовит законопроект об изгнании посла Великобритании из страны, — сообщает агентство Global News.
JUST IN: Group of members of Iran's parliament are preparing a bill to expel Britain's ambassador from the country@spectatorindex
Как писал NEWS.ru, в столице Ирана второй день проходят митинги против действующего правительства. Демонстранты вновь пришли к Тегеранскому университету с лозунгами об отставке верховного лидера Исламской Республики аятоллы Али Хаменеи. После того как иранские военные взяли на себя ответственность за сбитый Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», жители нескольких городов Ирана вышли на акции протестов против правительства страны.