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15 июля 2025 в 11:50

Королевская семья Британии: новости, Миддлтон предала принца Уильяма?

Кейт Миддлтон Кейт Миддлтон Фото: Pool/ i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон дала клятву умирающему королю Карлу III, тем самым тайно «предав» принца Уильяма, пишет RadarOnline. О чем идет речь и какие еще новости королевской семьи Великобритании известны сегодня, 15 июля?

Как Миддлтон «предала» Уильяма

Королевский инсайдер сообщил изданию, что Кейт пообещала королю сделать все возможное, чтобы объединить семью.

«Она считает, что время уходит, и не собирается стоять в стороне и смотреть, как семья разваливается», — рассказал источник.

Принцесса Уэльская хочет помочь преодолеть разлад между принцем Гарри и остальными членами королевской семьи, несмотря на продолжающийся отказ принца Уильяма общаться со своим братом.

«Говорят, что 76-летний король во многом рассчитывает на посредничество Кейт в установлении мира, даже когда он борется с раком и занимается организацией своих похорон», — пишет СМИ.

Однако этот частный договор между монархом и его невесткой может быть расценен Уильямом как предательство, поскольку он по-прежнему решительно выступает против любого примирения, а также собирался после вступления на престол лишить Гарри и его жену Меган Маркл королевских титулов.

«Чарльзу (Карлу III. — NEWS.ru) надоели эти ссоры. Он хочет вернуть Гарри, пока не стало слишком поздно, и видит в Кейт ключ к этому. Уильям не поддерживает эту идею, но Чарльз верит, что она сможет изменить его решение», — добавил инсайдер.

Отмечается, что отношения Миддлтон и короля в последние годы стали крепче, особенно после того, как у обоих диагностировали рак.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Почему Карла III предостерегли от сближения с Гарри

Ранее стало известно, что в Лондоне прошла встреча старших помощников Карла III и принца Гарри. Переговоры провели руководитель отдела по связям с общественностью принца Гарри Мередит Мейнс, представитель его же пиар-отдела Лиам Магуайр и секретарь короля по связям с общественностью Тобин Андреа. Предполагается, что это первый шаг к примирению Гарри с королевской семьей.

Однако журналистка Сара Вайн написала, что монарху следует остерегаться попыток Гарри сблизиться с ним. По ее мнению, намерения принца могут быть продиктованы исключительно деньгами. Назвав Гарри «избалованным мальчишкой» с «эгоистичной женой», Вайн предупредила, что ему «нельзя доверять». У него есть свои причины хотеть «пробраться» обратно в королевскую семью, поскольку он не смог ничем себя проявить после ухода из нее.

«Каждый проект, за который он брался, был основан на его титулах, и это потому, что единственная реальная ценность, которая у него есть, — это статус члена британской королевской семьи», — сказала журналистка.

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королевская семья
новости
Великобритания
Кейт Миддлтон
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