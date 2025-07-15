Расстрел педофила из арбалета попал на видео В Британии пятеро мужчин атаковали предполагаемого педофила из арбалета

В британском городе Сент-Хеленс пятеро человек в масках несколько раз выстрелили в мужчину арабского происхождения, сообщает полиция. Пострадавшему примерно 50 лет. Журналистка Саар Эмами в своем аккаунте Х отметила, что жертва была заподозрена нападавшими в педофилии.

Около 22:00 поступило сообщение о нападении на мужчину в возрасте около 50 лет на Даунвэй Лэйн. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, пострадавший доставлен в больницу, где его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Предварительно считается, что травмы были нанесены арбалетом, — рассказали в полиции.

В полиции призвали всех, кто был свидетелем этого происшествия, связаться с правоохранителями и дать показания.

Ранее сообщалось, что в Воронеже мигрант на протяжении двух часов преследовал 13-летнюю девочку. Соответствующее сообщение поступило на горячую линию организации «Сдай педофила». Мать пострадавшей обратилась с заявлением в Следственный комитет, а сама школьница смогла сфотографировать преследователя.