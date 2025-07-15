Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 июля 2025 в 11:04

Расстрел педофила из арбалета попал на видео

В Британии пятеро мужчин атаковали предполагаемого педофила из арбалета

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В британском городе Сент-Хеленс пятеро человек в масках несколько раз выстрелили в мужчину арабского происхождения, сообщает полиция. Пострадавшему примерно 50 лет. Журналистка Саар Эмами в своем аккаунте Х отметила, что жертва была заподозрена нападавшими в педофилии.

Около 22:00 поступило сообщение о нападении на мужчину в возрасте около 50 лет на Даунвэй Лэйн. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, пострадавший доставлен в больницу, где его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Предварительно считается, что травмы были нанесены арбалетом, — рассказали в полиции.

В полиции призвали всех, кто был свидетелем этого происшествия, связаться с правоохранителями и дать показания.

Ранее сообщалось, что в Воронеже мигрант на протяжении двух часов преследовал 13-летнюю девочку. Соответствующее сообщение поступило на горячую линию организации «Сдай педофила». Мать пострадавшей обратилась с заявлением в Следственный комитет, а сама школьница смогла сфотографировать преследователя.

педофилы
педофилия
происшествия
криминал
уголовные дела
нападения
растление
Великобритания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Энергетик раскрыл, какой уголь выгодно производить в России
Россиянам дали совет, что делать при попытке вербовки СБУ
Названы продукты для продления жизни
«Пищать на весь мир»: раскрыто, чего добиваются ВСУ атаками по жителям РФ
Минобороны России раскрыло нанесенный ВСУ за сутки урон
Молния ударила по Останкинской телебашне и попала на видео
Политсоветник назвал адресата речи Трампа о 50 днях на сделку
Американист оценил последствия пошлин Трампа против России
Магнитные бури сегодня, 15 июля: что завтра, перепады настроения, слабость
Свыше сотни беспилотников ВСУ перехватили над Россией
Названы две причины закрытия угольных предприятий в России
В Минобороны раскрыли успехи ВС России в ДНР
Суд отдал бренд «Пираты Карибского моря» российскому производителю рома
Умер осужденный по делу о ЧП в «Зимней вишне» пожарный
Euroclear увидел экспроприацию в замысле насчет активов России
Мэр одного города предложила свой вариант вместо строительства военных баз
В Вильнюсе отказались признавать россиян и белорусов победителями на забеге
Кафе на Урале приостановило работу после отравления будущих прокуроров
Военэксперт объяснил, откуда ВСУ запустили десяток дронов по Воронежу
Рубль резко полетел вниз? Каковы курсы валют 15 июля, что с евро и юанем
Дальше
Самое популярное
Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля
Россия

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном
Власть

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном

Ситуация в Курской области утром 13 июля: кровопролитные бои, потери
Россия

Ситуация в Курской области утром 13 июля: кровопролитные бои, потери

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.